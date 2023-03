Marion Cotillard assure le show sur scène au concert de Yodelice (vidéo)

Le temps de deux chansons, elle s’est improvisée en chanteuse sur les titres rock “Fade away”, avant d’accompagner Maxim Nucci (Yodelice), un ami de longue date, sur la douce ballade “Familiar Liar”, deux morceaux tirés de l’album” Square Eyes”, sorti en 2013.

Le tout sous les yeux des fans conquis et de Guillaume Canet, le compagnon de l’actrice. “Ce concert était fou”, a posté Guillaume Canet, sur Instagram avec des extraits du show. “La bogossitude et la classe du gars, et les invités magnifiques comme Marion qui a largement contribué à cet embrasement ! Bravo !”