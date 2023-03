"Les Traîtres": les 22 000 euros gagnés par Vanessa Matagne font jaser chez RTL Belgique

Si elle a affirmé dans plusieurs interviews qu’elle allait en donner une partie au Télévie, elle a également dit qu’elle allait en faire profiter ses proches. Et c’est là que cela a fait tiquer certains au sein de RTL House. Car d’habitude, lorsqu’une figure d’antenne participe à une émission de la chaîne où une somme d’argent est en jeu, c’est toujours au profit d’une bonne cause, jamais pour son profit personnel. De plus, comme dans toutes les entreprises de presse qui organisent des concours, il est scrupuleusement interdit aux membres du personnel - salariés ou pigistes – d’y participer.

"Je trouve ça louable"

Wiet Bruurs, directeur des divertissements au sein de RTL Belgique, ne voit cependant pas de souci.

"Parmi les participants, seul Denis Ducarme avait annoncé d’emblée qu’il jouait pour une association. Tous les autres candidats ont joué pour leur compte personnel. Vanessa a remporté cette coquette somme et a décidé après coup d’en donner une partie considérable au Télévie et de venir en aide à un membre de sa famille qui a eu un contretemps. Moi, je trouve ça plutôt louable."

Pour le responsable, le fait qu’elle travaille pour la chaîne ne change rien. "En Wallonie, il y a moins de personnalités connues qu’en Flandre, c’est donc normal qu’on aille chercher des personnalités de la chaîne. C’est nous qui avons sollicité sa participation. C’est vrai qu’elle est miss météo chez nous, mais elle travaille en tant que free-lance. Nous la payons correctement, mais elle ne travaille que cinq ou six jours par mois pour nous. En plus, nous lui interdisons de travailler pour un concurrent."

Le discours serait différent si une figure d’antenne comme Jean-Michel Zecca, par exemple, participait à une prochaine saison ? "Oui, car il est full-time chez nous et qu’il a un bon salaire."

Wiet Bruurs concède cependant qu’il n’avait pas prévu ce cas de figure: "On n’a pas pensé qu’elle pourrait gagner l’émission et que le problème se pose, c’est vrai…"

C’est clair que si une saison 3 se tourne prochainement, toutes les précautions seront prises pour ne pas que pareille polémique surgisse. Sinon, on connaît quelques membres du personnel de RTL qui seraient ravis d’un petit bonus supplémentaire…