Bel RTL se sépare de son animateur Philippe Cantamessa : "J’ai trois semaines pour me retourner"

Le jeudi 30 mars 2023, le Hutois présentera une dernière fois la tranche horaire 19 – 23 heures. Dès avril 2023, Bel RTL et Radio Contact, deux radios du groupe RTL Belgium, délaisseront volontairement cette tranche de soirée qui sera privée d’informations.

Victime d’un plan d’économie

Soiriste du lundi au jeudi sous statut d’indépendant, Philippe Cantamessa fait les frais d’un plan d’économie qui réduit ou supprime totalement les prestations de six pigistes. Maxence Lacombe, qui occupe le même rôle du vendredi au dimanche, serait également touché par ces mesures drastiques.

"Je sentais venir le truc", confesse Philippe Cantamessa qui avait traversé l’épreuve du covid et du coma en décembre 2021. "On voyait déjà les mouvements qui se faisaient au niveau des pigistes. On avait déjà eu l’info il y a quinze jours que, après 19 heures, il n’y aurait plus d’info, comme pour le week-end déjà il y a quelque temps."

"Tu es un bon animateur, mais…"

"Jeudi dernier", poursuit Philippe Cantamessa, "j’ai rencontré Frédéric Herbays (NDLR : Media Radio Director de RTL Belgium) que j’avais déjà connu sous d’autres cieux à Nostalgie, qui était très embêté et qui me dit : écoute Philippe… voilà, j’ai une mauvaise nouvelle, nous allons stopper fin mars. Il ajoute : tu es un bon animateur, tu as une bonne voix, tu fais ce que tu dois faire, tu es à la place que tu dois être et ça m’embête vraiment. ”

"J’ai posé la question de savoir s’il n’y avait pas d’autres endroits où aller, puisque je suis si bon. Apparemment non. J’ai trois semaines pour me retourner. Je me retrouve sans boulot à partir de début avril. Derrière ça, Frédéric Herbays me fait savoir qu’il veut bien continuer de travailler avec moi parce qu’il n’y a pas de souci de qualité et que cela sera évidemment des remplacements."

Le retour du 19-23 heures à la rentrée ?

"Je lui ai posé la question de savoir s’il avait une idée en tête par rapport à sa rentrée", détaille Philippe Cantamessa. "Il m’a répondu que non, qu’il avait un schéma mais que ce n’était pas finalisé. Je lui ai demandé si la tranche du soir serait à nouveau animée à partir de la rentrée, parce qu'à mon avis, c’est transitoire. Il m’a dit : je ne peux pas te répondre aujourd’hui, ça va dépendre de plein de paramètres."

"S’il m’avait dit oui, je te reprends au mois de septembre, j’aurais pu faire le gros dos quelque temps avec les remplacements et attendre que ça puisse éventuellement à nouveau repartir. Ça ne semble pas être le cas. Il ne communique pas là-dessus et m’oblige à chercher autre chose."