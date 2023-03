Le youtubeur Néo réagit après la condamnation de ses parents : "Je ne me suis jamais fait exploiter"

Sophie Fantasy et Greg Inside étaient surtout connus pour être les parents des enfants YouTubeurs Swan et Néo, 18 et 11 ans et 6 millions d'abonnés. Dans une vidéo publiée sur Youtube ce dimanche 12 mars, l'aîné, Néo, a souhaité rétablir "la vérité".

Le regard froid, l'adolescent a d'abord rappelé à quel point la situation pouvait être difficile pour lui et son frère : "C’est horrible. Savoir que ses parents vont sûrement aller en taule c’est inentendable". Alors que leur chaîne n'est pas liée à l'affaire judiciaire de leurs parents, Néo déplore que lui et son frère souffrent d'une publicité néfaste : "La chaîne Swan et Néo est sans arrêt liée par les journalistes à ça" détaille-t-il. "Dans quelques jours je vais passer le bac et j’ai envie de les rendre fiers. C’est beaucoup trop de choses pour moi".

Les internautes reprochaient aussi très souvent aux parents condamnés d'avoir exploité la célébrité de leurs enfants dès leur plus jeune âge (ils avaient 3 et 10 ans au lancement de la chaîne YouTube). Néo a souhaité être clair là dessus et affirme ne s'être "jamais fait exploiter". Il précise par exemple qu'il est propriétaire de la chaîne aux 6 millions d'abonnés. Enfin, Néo précise que lui et son frère vont mettre en pause la création de vidéos, trop impactés par l'affaire en cours en ajoutant qu'il "fera son possible pour protéger Swan".