Karl Lagerfeld fera l’objet d’une série sur Disney + et voici qui l’incarnera

Le comédien allemand Daniel Brühl incarnera le couturier Karl Lagerfeld dans une mini-série actuellement en tournage pour Disney +. ©© Broadview TV

Le couturier, directeur artistique de Chanel pendant 36 ans, fait l’objet d’une série bientôt diffusée sur la plateforme de streaming Disney +, adaptée du livre Kaiser Karl de la journaliste Raphaëlle Bacqué. Elle s’attardera sur l’ascension du couturier dans les années 1970.

Co-réalisée par Jérôme Salle ( Largo Winch) et Audrey Estrougo, cette mini-série de six épisodes de 50 minutes reviendra sur sa rivalité avec Pierre Bergé, le compagnon d’Yves Saint Laurent, et son histoire d’amour sulfureuse avec Jacques de Bascher.

Aux côtés de Daniel Brühl, on retrouve un casting surprenant avec Théodore Pellerin dans le rôle de Jacques de Bascher, Arnaud Valois dans celui de Saint Laurent, Alex Lutz en Pierre Bergé et Agnès Jaoui pour jouer Gaby Aghion, la fondatrice de la griffe Chloé.

Aussi au cinéma

La personnalité du couturier fera également l’objet d’un biopic et c’est Jared Leto qui devrait enfiler le catogan et les mitaines de cuir de l’Allemand.

Affaire à suivre…