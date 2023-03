“Koh-Lanta : le feu sacré” : voici l’éliminé(e) de ce mardi 7 mars, une Belge agace sur son camp

Elodie laisse tomber le poisson

L’épisode commence mal pour la Belge Elodie. L’équipe rouge est parvenue à pêcher du poisson. La candidate se met à la cuisine mais fait tomber la précieuse récolte sur les cendres.

Mais ce qui a sans doute le plus fait rire les internautes, c’est sa… cuisson ! La Belge ne savait pas qu’elle devait vider les poissons avant de les faire cuire. Résultat : la nourriture n’est pas cuite. “Je trouve que c’est un peu pinailler que de dire que ce n’était pas cuit. Perso, la moitié des poissons étaient cuits, il y en avait peut-être deux ou trois qui ne l’étaient pas”, se défend la candidate.

3 kg de riz

Épreuve avec plateformes dans l’eau. Rouges et jaunes doivent faire passer un candidat d’un côté à l’autre en le maintenant en équilibre sur des plateformes mouvantes qu’ils tiennent seulement à l’aide de leur force. Les rouges sont déstabilisés. Anne-Sophie ayant tiré la boule noire, c’est Martin qui joue les équilibristes, mais ne cesse de tomber à l’eau.

Les rouges rattrapent leur retard et les deux équipes sont finalement au coude-à-coude. Ce sont finalement les jaunes qui remportent le confort : 3 kg de riz et le voyage dans une famille locale qui cultive ce riz.

Le feu sacré change de propriétaire

Les rouges ayant perdu, Rudy, détenteur du feu sacré, doit le remettre un membre de l’équipe jaune. Il choisit Tania, qu’il sait particulièrement en danger.

Une nomination qui ne ravit pas ses coéquipiers. Ces derniers pensent que Tania accorde plus d’importance à son affinité avec Rudy qu’à sa loyauté avec les jaunes.

Puzzle de cordes

Pour ce troisième jeu d’immunité, Frédéric tire la boule noire pour l’équipe jaune et Élodie tire la boule noire pour l’équipe rouge. Le sort s’acharne sur la Belge : c’est déjà la troisième fois qu’elle tire une boule noire.

L’objectif du jeu : ramener la table de puzzle de la mer en la portant en équipe. Une fois sur la plage, utiliser un sac de cordes afin de compléter en premier le dessin de cordes et remporter l’épreuve.

Les Rouges manquent cruellement de coordination d’équipe et n’avancent pas. Les Jaunes finissent l’épreuve loin devant l’équipe adverse et remportent donc l’immunité, leur troisième épreuve remportée de suite. Les rouges iront donc au conseil.

Les sautes d’humeur d’Elodie

Avant le conseil, Élodie est persuadée qu’elle va être éliminée par ses coéquipiers. Elle justifie sa prédiction par le fait qu’elle ait tiré trois fois la boule noire, et n’a donc pas eu l’occasion de montrer ses preuves dans les épreuves.

La candidate est alors très énervée contre ses condisciples et décide tout de même d’aller chercher un collier. N’en ayant pas trouvé, elle feint alors d’en avoir trouvé en en rassemblant des feuilles dans sa brassière.

L’attitude de la Belge énerve l’équipe jaune, qui la trouve particulièrement émotive, sans raison valable.

La sentence est irrévocable pour…

Nous y voilà ! Le troisième conseil de la saison. Après la jaune Célia et le rouge (et Belge) Emin, qui sera le troisième aventurier éliminé ? Les rouges sont accompagnés de la jaune Tania, détentrice du feu sacré. Cette dernière décide de donner son arme à Christine, et respecte donc la stratégie de son équipe.

Trois rouges sont nommés lors du dépouillement : Alexandre, Rudy et Elodie. C’est finalement le flambeau du stratège Alexandre qui s’éteint. La Belge Elodie est sauvée, mais n’est pas passée loin. Elle sait qu’elle devra changer d’attitude si elle ne veut plus être en danger.