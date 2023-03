”Retirer la cigarette de Lucky Luke, c’est complètement con”, estime Patrice Leconte

Invité des “Visiteurs du soir” ce lundi sur LN24, le réalisateur a notamment été amené à réagir sur la réécriture ou l’interdiction de certains ouvrages. Hergé est d’ailleurs concerné, notamment autour de l’album “Tintin au Congo”, jugé raciste, que certains voudraient interdire. Plus récemment, c’est la réécriture de Roald Dahl ou celle des romans de James Bond qui a fait couler beaucoup d’encre.

Faut-il réécrire ou interdire certaines œuvres pour qu’elles soient moins discriminantes et plus inclusives ? “Je n’ai pas super envie de rentrer dans ce débat, mais je trouve ça forcément dommage”, explique Patrice Leconte. “Retirer la cigarette de Lucky Luke ou la pipe de M. Hulot, je trouve ça complètement con. C’est une forme de censure”.

Plus spécifiquement sur l’album des aventures de Tintin au Congo, le réalisateur concède : “Oui, c’est raciste. On ne va pas dire le contraire. […] Mais dire que c’est insensé et qu'on ne devrait pas laisser cette lecture entre toutes les mains, je trouve ça un peu exagéré”.

Retrouvez l’interview complète ci-dessous (passage avec Patrice Leconte à partir de la 55e minute).