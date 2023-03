Le Cirque du Soleil en Belgique cet été 2023 avec "Kurios – Cabinet des curiosités"

Pas moins de 49 artistes issus de seize pays différents seront sur la piste pour présenter Kurios – Cabinet des curiosités, qui tourne dans le monde depuis avril 2014 et qui a déjà été vu par 4,5 millions de spectateurs dans 30 villes différentes.

Voici l’histoire résumée par le Cirque du soleil: "Un chercheur découvre que c’est en fermant les yeux que l’inaccessible cesse de l’être. Dans son cabinet de curiosités, il est persuadé qu’il existe un monde dissimulé, invisible, où sommeillent les idées les plus folles et les rêves les plus grandioses. Des personnages d’un autre monde débarquent soudain dans son univers fabriqué de bric et de broc. Ces êtres curieux et bienveillants bouleverseront son quotidien en y insufflant un soupçon de poésie et une dose d’humour afin d’éveiller son imagination. C’est alors que les curiosités qui peuplent son cabinet prendront vie une à une sous ses yeux. Et s’il suffisait d’un brin de curiosité et d’imagination pour accéder au merveilleux ?"

Dès ce mardi 7 mars, une prévente exclusive sera organisée pour les membres du club Cirque. Inscription gratuite sur clubcirque.com.

Ce vendredi 10 mars, à 10 h, ouverture de la billetterie sur www.cirquedusoleil.com/kurios.

Les tarifs

Knokke-Heist: à partir de 39 € en semaine, 46 € les samedis et dimanches. Réduction de 10 € pour les enfants de moins de 10 ans.

Bruxelles: à partir de 39 euros en semaine, 49 euros les samedis et dimanches. Réduction de 10 euros pour les enfants de moins de 10 ans.