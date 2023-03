Les secrets de "Hogwarts Legacy", dans l’univers d’Harry Potter

Si j’étais un Moldu ?

Pour ceux qui n’auraient pas le vocabulaire, le Moldu est l’opposé du Potterhead. Il ne connaît pas spécialement la licence Harry Potter, n’en a jamais lu les livres et s’est endormi régulièrement devant les films. Pour ce Moldu, Hogwarts Legacy n’est qu’une nouvelle production vidéoludique parmi d’autres. Alors pour plaire à ce public non conquis, le Studio Avalanche Software, à la baguette pour le développement, a eu l’idée simple mais brillante de devancer de quelques décennies l’arrivée de Potter à Poudlard.

Le joueur se voit ainsi libéré du poids des références et peut balayer d’un revers de main tout sentiment d’exclusion qui pourrait hanter sa découverte. Vous l’avez compris: vous ne jouerez ni le prodige, ni ses camarades de classe dans Hogwarts Legacy, et autant vous dire qu’il ne s’agit là que d’un détail. L’outil de personnalisation du jeu étant extrêmement complet, le personnage que vous imaginerez pour incarner votre aventure ne pourra que vous ressembler. Et puis le vrai héros de l’aventure, en fait, c’est l’école elle-même…

Car pour ceux qui rêvent depuis 1997 ou qui se sont fait transmettre la passion en cours d’époque, Hogwarts Legacy est un réel hommage, un "fan service" sérieux et terriblement respectueux. Pour eux, c’est enfin la possibilité de parcourir Poudlard comme ils n’avaient jamais pu le faire, pousser des portes qui n’avaient jamais été effleurées. La bâtisse est littéralement vivante, en plus d’être gigantesque et truffée de secrets. On s’y émerveillera, ira de découvertes en découvertes jusqu’à se perdre, peu aidés par une carte plutôt inamicale.

Comble du plaisir pour le Potterhead explorateur: découvrir une des salles communes jamais visitées auparavant, Poufsouffle, au nez et à la barbe du sorcier vedette qui, lui, n’en avait jamais foulé le sol. Il ne tient désormais qu’à vous d’aller plus loin dans la découverte en sachant que Hogwarts Legacy a été construit pour plaire à tous les publics, quelles que soient vos connaissances ou vos opinions.

Ce que vous devriez savoir

Au-delà des heures de contemplation, ce jeu est une réelle aventure qui se joue à la troisième personne et dans laquelle vous ne pourrez pas jouer au quidditch. Si le jeu est déjà un énorme succès, il n’est disponible aujourd’hui que sur PC ou consoles de nouvelle génération (PS5, X Box Series).

Pour les anciennes consoles, il faudra attendre le mois d’avril pour y accéder, et même juillet pour la Nintendo Switch. Surtout, ne vous attendez pas à profiter des magnifiques graphismes vendus dans les publicités si vous ne faites pas partie du premier groupe. Quelques conseils avant de commencer votre aventure: activez le GPS, utilisez les cheminées magiques, ne vous encombrez de rien à part de potions et de nouveaux sorts !

Hogwarts Legacy devrait vous amener à devenir un sorcier érudit, entre artisanat, exploration et combats épiques. Avant sa sortie imminente, le jeu a su garder d’innombrables mystères autour de son scénario et de ses activités annexes. Des incertitudes qui n’empêchent pas aux analystes de prévoir 5 à 6 millions de ventes en seulement une semaine d’exploitation.

"Hogwarts Legacy: l’héritage de Poudlard" Février 2023