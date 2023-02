Furieux de ne plus pouvoir se baigner dans la rivière parce qu’elle est polluée par l’usine installée dans le village depuis des années, une bande de gamins élabore un plan. Ils vont faire sauter l’usine et tout sera réglé. Sauf qu’évidemment ça ne se passe pas exactement comme prévu…

Ce qu’on en pense

Un bon petit film familial à la Stand by me qui repose beaucoup sur les enfants, bien dirigés (pour une fois). Ces "sales gosses" ne sont pas des clichés ambulants comme on en voit souvent dans les films estampillés jeunesse. Ce ne sont pas de gentils agneaux gnangnan qui veulent sauver des chiens et des poneys. Ils sont capables de coups bas, de trahison et même d’un certain sadisme.

On leur a dessiné une vraie personnalité, avec des parts d’ombre, comme des enfants normaux, finalement. Cette vilaine bande nous entraîne donc dans une aventure rocambolesque qui sort du canevas classique.

Comédie de Pierre Salvadori. Avec Paul Belhoste et Mathys Clodion-Gines. Durée: 1 h 48.