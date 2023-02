Pierre de Maere enregistre “nu et un peu pompette” (vidéo)

Pierre de Maere a confié à nos confrères “enregistrer nu et un peu pompette pour réduire le stress”. “Je n’ai pas l’occasion de me déshabiller à chaque fois que je suis stressé malheureusement”, ironise le chanteur, et de préciser “l’absence de vêtements limite les frottements pour les micros, puis on se sent libéré c’est beaucoup mieux”.

Bruxellois qui a grandi à Walhain, Pierre De Maere a sorti son 1er EP le 27 janvier dernier. Un succès pour le chanteur qui fut consacré aux Victoires de la Musique moins de 14 jours plus tard. Interrogé au micro de France Inter, l’artiste a confié être “euphorique” et “ravi”, d’autant plus que le prix lui a été remis des mains de Stromae, autre artiste belge consacré lors de la cérémonie, notamment comme artiste masculin de l’année et pour son album “Multitude”.

