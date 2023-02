Je vais très bien. J’ai été bien accueilli.

Quelle est la principale différence entre RTL et la RTBF?

Je dirais qu’ici, j’ai l’impression que c’est plus familial…

Votre émission Bel RTL Classic Rock, en quoi diffère-t-elle de ce que vous faisiez sur Classic 21?

En rien. Si vous avez écouté les Classic pendant 35 ans sur Classic 21, c’est exactement la même chose. On ne m’a d’ailleurs pas demandé de changer. Et jusqu’ici, je suis très content.

Sur les réseaux sociaux, des fidèles de Classic 21 ont été déçus de votre départ. Il y a eu aussi des commentaires un peu plus virulents…

Je m’y attendais, et quelque part, je peux comprendre que les gens soient surpris. Il y a eu quelques haters… Mais là, c’est passé… Encore une fois, la proposition de RTL est arrivée au moment opportun. C’était la seule occasion de ma vie de pouvoir aller dans le privé. Cela va enrichir mon expérience et c’est un vrai challenge.

Vous avez gardé des bons contacts à la RTBF?

Oui, avec plein de gens. Je ne suis pas parti fâché. Bon, il y a peut-être quelques déçus, c’est possible… Ça aussi, je peux le comprendre.

Vous allez lancer une web radio…

Oui, elle est prête. On va y retrouver du classic rock pur jus et peut-être un peu plus pointu que ce que je fais à l’antenne. Mais ici, je n’interviendrai pas, ce sera juste musical.

Maintenant que vous êtes chez RTL, est-ce que Georges Lang va venir vous rejoindre pour une émission?

J’espère bien! C’est un ami, nous avons fait pas mal d’interviews ensemble et je rêverais de l’inviter. Je suis certain qu’il serait ravi. Lui, il est un peu plus country et moi un peu plus rock, mais on partage les mêmes goûts et le même amour pour l’Amérique profonde.

D’autres projets?

Je serais ravi de relancer un voyage, comme j’ai pu le faire avec Classic 21, avec évidemment comme thématique la musique. On verra.