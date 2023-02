Monsieur Fraize présente Madame

Drapé d’une robe verte, ganté de rose et maquillé, l’humoriste a créé un personnage léger et fantasque, aux antipodes de Monsieur, effrayé par tout ce qui l’entoure. "Ce personnage m’a offert une dose d’optimisme supplémentaire et une grande liberté, poursuit l’humoriste. Je pense que les femmes sont bien plus expressives, plus sophistiquées, plus nuancées et précises que les hommes."

Marre du cynisme ambiant

Si la démarche de Marc Fraize n’est en rien féministe, elle est par contre construite en réaction à un cynisme grandissant chez les humoristes français. "J’en avais ras le bol du cynisme ambiant: je voulais voir si un personnage heureux pouvait faire rire et la réponse est: “oui !”. Ce qui est plutôt rassurant, d’ailleurs. Je crois que ça manquait au public, qu’il avait envie d’entendre autre chose et d’être surpris."

Du coup, qu’est-ce qu’elle raconte cette fameuse Madame Fraize ? "Elle parle de la difficulté de vivre ensemble et à quel point c’est pourtant essentiel, comme on l’a vu avec les confinements successifs, note Marc Fraize. C’est une femme comme les autres avec ses petits travers que j’aime mettre sous la loupe pour mieux en rire."

Et contrairement à Monsieur Fraize, Madame est bien plus solaire. "Le lien entre les deux personnages, c’est moi, sourit Marc Fraize. Et, pour créer Madame Fraize, j’ai simplement tout inversé. Là où Monsieur subissait totalement le fait d’être sur scène, Madame en prend totalement possession. Elle est très heureuse d’être là: elle a tout son temps et elle en use beaucoup."

Quant aux silences parfois pesants voire gênants installés par Monsieur Fraize, ils n’ont pas totalement disparu du jeu de scène. "Parce que ça fait partie de mon humour, explique Marc Fraize. Mais avec ce personnage-ci, les silences ne sont plus gênants, ils deviennent agréables et attendrissants. Comme quoi, avec un même ressort comique, on peut faire jaillir des sentiments opposés."

Au Whalll, le 16 février – www.whalll.be