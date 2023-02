L’auteur des toiles mondialement connues comme La Laitière et La Jeune Fille à la perle, n’a pas peint beaucoup de tableaux, environ 35, et on sait peu de chose sur sa courte vie (1632-1675).

Le musée a cependant réussi à rassembler plus de trois quarts de son œuvre, faisant de cette exposition la plus grande rétrospective jamais dédiée au peintre du siècle d’or néerlandais. "Jamais dans l’histoire 28 tableaux de Vermeer n’ont été rassemblés, souligne Taco Dibbits, directeur général du Rijksmuseum. Il n’en a même pas vu autant ensemble lui-même !"

200 000 billets déjà vendus

Célèbres pour leur luminosité, les 28 toiles brilleront sur les murs sombres des galeries du Rijksmuseum jusqu’au 4 juin, prêtées par des musées et collections à travers le monde. Et le succès dépasse les espérances puisque le musée a déjà vendu 200 000 billets, du jamais vu pour une seule exposition.

Comment expliquer un tel engouement ? Une partie de la fascination pour Vermeer provient certainement du mystère qui entoure le peintre, surnommé le "Sphinx de Delft". L’artiste est né dans une famille de commerçants calvinistes avant de se convertir au catholicisme après son union avec une femme aisée avec laquelle il a eu onze enfants. Mais on connaît finalement assez peu de chose sur sa vie et son travail a longtemps langui dans l’obscurité par rapport à d’autres maîtres du siècle d’or néerlandais comme Rembrandt, avant d’être véritablement révélé au XIXe siècle.

Mais l’accession de Vermeer au statut de mégastar coïncide avec la publication en 1999 du roman historique La Jeune Fille à la perle de Tracy Chevalier, inspiré du tableau prêté pour l’exposition par le musée Mauritshuis de La Haye. Un livre qui a également été adapté au cinéma en 2003 avec Scarlett Johansson et Colin Firth. "Je suis tellement contente que les gens voient ces peintures rassemblées et se fassent une idée de ce qu’était Vermeer", confie d’ailleurs Tracy Chevalier après avoir vu l’exposition en avant-première. La plupart de ses œuvres représentent des femmes qu’il "présentait sous leur meilleur jour, au sens propre et figuré", observe l’écrivaine. Des femmes qu’il représente dans des contextes domestiques, en train de lire, d’écrire une lettre d’amour ou de jouer de la musique. L’artiste montre "ce que c’est d’être une femme", ajoute Tracy Chevalier, particulièrement séduite par La Dentellière, œuvre d’une grande délicatesse prêtée par le Louvre.

L’authenticité d’une des œuvres exposées – La Jeune Fille à la flûte – est remise en cause par la galerie qui l’a prêtée, la National Gallery of Art de Washington, selon laquelle le tableau a été "plus probablement peint par un associé de l’atelier de Vermeer". Le Rijksmuseum affirme cependant être parvenu à une conclusion différente sur la base d’informations partagées. "Je pense que pour la science et pour la connaissance de Vermeer, il est très important d’avoir ces discussions", affirme le directeur du musée.

Il estime que l’attrait de Vermeer réside notamment dans sa création de mondes silencieux si réalistes que le spectateur a l’impression de s’y perdre. "Nous vivons dans un monde tellement mouvementé et puis nous nous tenons devant Vermeer, et le temps s’arrête", conclut-il.

www.rijksmuseum.nl