Miss Belgique, une élection ce samedi 11 février dans la discrétion

De 470 000 téléspectateurs pour l’élection de Justine de Jonckheere en janvier 2011 sur RTL TVI, on est passé à 40 000 spectateurs sur RTLPlay en 2021, en passant par des scores entre 75 000 et 150 000 téléspectateurs entre 2013 et 2019 sur AB3.

Pour 2022, SudPresse évoque le chiffre de 500 000 (!) spectateurs. Il s’agit en réalité du nombre de streams et non pas des visiteurs uniques. Concrètement, cela signifie qu’une personne qui ne regarde la vidéo que quelques secondes ou qui s’y connecte plusieurs fois, est comptabilisée. On se doute d’ailleurs bien que si le chiffre réel était de 500 000 téléspectateurs, RTL TVI – qui fait partie du même groupe – rapatrierait tout de suite le concours sur son antenne, ce qui n’est pas le cas.

Alors, qu’est-ce qui coince ?

Le fait que ce soit régulièrement une candidate flamande qui gagne n’aide évidemment pas à attirer des téléspectateurs francophones devant le petit écran. Mais les audiences en Flandre (sur Eclips TV) sont tout aussi riquiqui.

Certains évoquent le fait que Darline Devos, présidente du comité Miss Belgique, ne veut pas modifier d’un iota le déroulement du concours. "Elle ferait mieux de le vendre à une société de production", nous glisse un connaisseur du dossier. Cela permettrait de développer un nouveau show, plus moderne et conçu avant tout pour la télé et non plus comme un spectacle pour un public dans une salle.

"Un show plus dynamique"

Nous nous sommes tournés vers Wiet Bruurs, directeur du Divertissement chez RTL Belgique. Lui reste persuadé que l’avenir de la télévision linéaire (l’écran télé) passe par la diffusion d’événements. Miss Belgique pourrait en être un, mais pas dans son format actuel, tel qu’il est produit par le comité Miss Belgique, la chaîne en étant simplement le diffuseur.

"J’avais travaillé voici quelques années sur une nouvelle version de Miss Belgique, avec un show plus dynamique et une émission qui intégrait le sous-titrage afin d’éviter de devoir toujours dire les choses dans les deux langues, mais je n’ai pas trouvé d’intérêt du côté flamand."

En France, si l’élection de Miss France reste assez classique dans sa forme, la chaîne a réussi à en faire un show avec paillettes et glamour au menu, ainsi que la participation de quelques stars. Ce qui manque cruellement chez nous.

Le nerf de la guerre reste aussi l’argent. "En Flandre, quand je vois ce qu’ils font pour les MIA’s, les récompenses dans le secteur de la musique, c’est incroyable les moyens financiers qu’ils mettent."

Il faut savoir qu’en moyenne, le coût d’un tel programme en prime time avoisine les 300 000 euros. À côté de cela, il faut encore ajouter le coût de l’organisation des sélections, la communication… Tout ça pour une diffusion sur une seule soirée, alors que des émissions comme The Dancer ou The Voice sur la RTBF peuvent répartir leurs coûts de production sur plusieurs numéros. "Ce sont des moyens que nous n’avons pas", conclut Wiet Bruurs.