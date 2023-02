Les écoutes via la radio numérique ont considérablement augmenté

L’étude révèle également que les Belges francophones qui écoutent quotidiennement la radio (66% de la population, selon les chiffres du CIM, le Centre d’information sur les médias), sont de plus en plus nombreux à le faire via la technologie numérique. Ainsi, 74% des sondés déclarent utiliser cette dernière, contre 84% pour la FM, qui reste donc en tête malgré une forte réduction de l’écart en cinq ans.

Parmi les trois canaux numériques, c’est le DAB + qui a connu la progression la plus importante avec une augmentation de 18 points de pourcentage depuis 2018, lui permettant de s’établir à 20%, soit presque la moitié des écoutes numériques. Le streaming s’établit à 16% (en hausse de 9 points) alors que les écoutes de la radio via la télévision stagnent à 7%.

Cette étude a été réalisée sur un échantillon de 1 501 personnes de 12 ans et plus entre novembre et décembre 2022.

"Inciter les auditeurs à s’équiper"

La popularisation des canaux numériques engendre plusieurs défis qui, une fois relevés, permettront une accélération de la migration numérique, a expliqué Francis Goffin, président du conseil d’administration de ma radio.be. Le principal concerne l’équipement de la population en récepteurs adaptés. "Un accompagnement est nécessaire pour inciter les auditeurs à s’équiper", explique-t-il. "C’est l’un des rôles dévolus à maradio.be".

En 2022, selon les résultats de l’étude, 27% des questionnés indiquaient posséder le matériel ad hoc pour écouter la radio numériquement. Ils étaient 12% en 2019. "Nous travaillons également avec l’industrie, notamment automobile, pour favoriser ce changement", ajoute Francis Goffin. "L’année passée, la quasi-totalité (99%) des nouveaux véhicules était équipée de récepteurs adaptés.

Le second défi consiste à garder le contrôle sur la distribution des contenus en évitant que ceux-ci ne soient diffusés via des plateformes extérieures (Spotify, Youtube, etc.). À cette fin, maradio.be mise sur Radioplayer.be, une plateforme de streaming commune qui permet aux radios de diffuser leur production directement, sans intermédiaires. "Ce projet existe depuis des années mais prend de l’ampleur, se réjouit Francis Goffin, pour qui le FM est voué à disparaître.

Pour rappel, maradio.be est une coopérative qui regroupe 52 radios belges francophones (RTBF, réseaux privés et radios indépendantes), représentant 90% de l’audience en Fédération Wallonie-Bruxelles. Son objectif est de favoriser la transition de la radio FM vers la radio numérique.