Affordable Art Fair: l’art peut-il être accessible ?

L’événement est organisé dans 12 villes du monde entier, c’est la 14e édition à Bruxelles, à Tour & Taxi, jusqu’à dimanche. On y verra 85 galeries d’art, belges et internationales présenter environ 600 artistes coups de cœur, émergents et établis.

Abordable, ça veut quand même dire qu’il faut un peu les moyens, donc. Est-ce que ça se fait de négocier ? Oui. Et on peut même payer en plusieurs fois.

Collectionneurs et familles

Alors l’AAF, ça vise quel type de public ? Il est très large, assure Atena Abrahimia. Il y a des passionnés d’art, collectionneurs chevronnés, jusqu’à des gens qui ne sont pas du tout en contact avec le monde de l’art mais qui viennent en famille pour une sortie culturelle.

Il n’y a pas que des œuvres à vendre, il y a aussi des installations artistiques, des ateliers, des rencontres, des projets participatifs pour un public multigénérationnel. L’ambiance est plutôt décontractée et festive, confirme Christine Colon, galeriste à Liège qui a déjà participé à plusieurs éditions.

Pour une galerie, c’est une façon de "donner une bonne visibilité à nos artistes. Ils sont présents et très contents de participer, d’échanger avec les visiteurs…". Mais au-delà de l’image romantique du créatif, il y a une réalité économique. "Ce n’est pas simple de vivre de leur art, c’est beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, alors il faut avoir des rentrées."

La galeriste présente les œuvres de trois sculpteurs avec lesquels elle travaille depuis un bon moment. Ce sont de belles pièces entre 1500 et 3 000 €. Un prix juste pour leur travail.

"La location des stands est très chère", mais elle préfère ne pas dire combien et assure qu’elle n’augmente pas les prix des œuvres pour la cause. "Des pièces à 200 €, il faut en vendre ! Et puis la limite de prix a augmenté. On est 7 500 € maximum, avant c’était 6 500. Ce n’est plus si abordable." Mais l’essentiel n’est pas là.

Coup de pub

"Ça parle toutes les langues dans les allées, c’est très gai." Elle a l’habitude de ce public international mais elle apprécie cette effervescence. Aussi, parce que dit-elle, elle voit moins de clients "en vrai": "Le commerce d’art a un peu changé: dès qu’un artiste est connu, on vend ses œuvres sur photo, les acheteurs ne viennent plus en galerie."

Et puis, ce genre d’événement, c’est aussi un énorme coup de pub qui permet de rencontrer un public différent, d’échanger, d’attirer d’autres visiteurs vers les galeries. "Tout le monde n’ose pas forcément pousser la porte d’une galerie. J’ai envie de dire aux gens, venez, soyez curieux, ça n’engage à rien. J’ai mis en grand sur la porte “entrée libre”, pour rassurer. J’ai déjà reçu des écoles, j’expose les œuvres des étudiants de l’école d’art Saint-Luc à Liège. Tout le monde est le bienvenu."

À Tour & Taxi, Bruxelles. Jeudi 9 février de 12 à 22 h. Vendredi 10, de 14 à 22 h. Le samedi 11, de 11 à 19 h et dimanche 12, de 11 à 19 h. Tickets 15 € en ligne, 20 € sur place. https ://affordableartfair.com/fairs/brussels