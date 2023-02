Michael Gregorio: un imitateur en voyage au pays de la voix

Michael Gregorio, quelle est l’origine de ce nouveau spectacle ?

Ça vient de mon envie de parler de la voix, tout simplement. J’ai envie de parler de sa fragilité, du fait que je n’en ai qu’une seule. Quand je la perds, je n’ai pas 140 autres voix qui me permettent de continuer à chanter. J’ai envie de parler de ce que votre voix me dit de vous. Il y a tellement de choses qui passent à travers la voix: les émotions, l’histoire. On parle tout le temps des yeux, c’est vrai, les yeux sont la fenêtre de l’âme mais moi j’aimerais rajouter que la voix, c’est la porte d’entrée.

Il y a aussi une référence à « 2001, L’odyssée de l’espace » ?

On s’est rendu compte, Arnaud Lemort (NDLR: metteur en scène et co-scénariste du spectacle) et moi que le spectacle se déroulait comme une sorte de voyage. Comme on est tous les deux fans de L’odyssée de l’espace, on s’est amusés avec quelques codes mais le spectacle se regarde sans connaître le film de Kubrick.

C’est donc un spectacle très visuel.

Il y a des images, parfois elles ne sont que décoratives mais il y a aussi des films. On a vraiment tourné des courts-métrages. C’était génial à faire ! J’ai été maquillé en singe, en astronaute, il y a Chaplin, évidemment. Puis j’ai des copains qui m’ont fait des surprises. Il y a Elodie Frégé, François-Xavier Demaison. Ça m’a permis d’écrire une véritable petite histoire qui peut se lire très premier degré mais qui a aussi une portée plus symbolique. Ce n’était pas prévu au départ de parler de cinéma mais ça m’a permis de travailler un répertoire que je n’avais jamais travaillé: la musique de Michel Legrand, les chansons cultes de Dirty dancing, Ghostbusters, Rocky, Singing in the rain, etc. Puis je parle aussi de la perte de la voix à travers le cinéma muet, notamment celui de Charlie Chaplin.

Vous passez d’un style musical à l’autre très rapidement. Certains sont-ils plus difficiles à reproduire ?

C’est toujours plus compliqué quand c’est moins ma culture mais comme je suis assez curieux je n’ai jamais de problème pour m’imprégner d’un univers. J’aime assez bien le métal mais c’est sûr que vocalement c’est moins ma technique donc j’essaie de faire un petit peu attention à ce moment-là, de ne pas faire une bêtise, de ne pas m’abîmer la voix. De toute façon, j’ai allégé le spectacle de quelques voix un peu dangereuses quand j’ai repris après mon opération des cordes vocales. J’ai essayé de faire attention à ma voix, dans la mesure du possible.

Vous vous livrez plus que dans les précédents spectacles ?

C’est certain que c’est le spectacle le plus personnel. Il y a beaucoup de choses vraies qui sont racontées, la perte de la voix (voir ci-dessous), des petites anecdotes, qui sont scénarisées évidemment. Je parle par exemple des spectacles d’imitation de voix que je faisais quand j’étais enfant. Il y a tout ça en filigrane.

Le 30 mars à 20 h, Forest National. À partir de 36 €. www.gracialive.be