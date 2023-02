L’homme moderne, sauce Kostia

Il y parle de sa vie de jeune papa célibataire et d’homme moderne, de sa situation Entre deux, titre donné à cette version avec laquelle il tourne en ce moment en Wallonie et à Bruxelles.

"C’est ma séparation qui a été un peu le déclencheur du fil rouge", raconte Kostia, tout en précisant que c’est plus que l’histoire d’une séparation. "Ça raconte mon entre-deux à moi. Entre mari et papa, romantisme et célibat mais aussi féminisme et patriarcat parce que je suis un homme qui a été éduqué dans une époque où le patriarcat était encore fort présent et qui évolue maintenant dans une époque où c’est en train de changer. Ce n’est pas facile de trouver sa place."

Mais l’humoriste précise qu’il ne joue pas les Calimero. "Je n’ai pas envie qu’on se dise “oh les pauvres hommes” . J’ai l’impression que l’homme a essayé d’avancer tout seul pendant les cinquante dernières années et que maintenant il est temps qu’on avance tous ensemble. Je ne parle pas spécialement de féminisme mais je pense qu’en parlant de la charge mentale ça permet de montrer qu’on a compris quelque chose et qu’on n’est pas tous des méchants monsieurs. Je pense qu’on doit pouvoir parler de tout. Un homme peut parler des femmes sans que ça soit misogyne. Cela dit, on réfléchit quand on écrit, parce qu’on vit dans un monde très politiquement correct. Il faut être conscient que si les mots ne sont pas bien employés ça peut créer un problème."

Un seul en scène qui lui ressemble

Kostia veut donc que son spectacle plaise à tout le monde, homme ou femme, en couple ou célibataire. S’il parle parfois de choses un peu crues, comme son expérience du célibat et des rencards Tinder, il met un point d’honneur à ne jamais verser dans la vulgarité.

"C’est souvent un spectacle où les hommes se disent “ah c’est tout à fait moi” et les femmes leur répondent “ah tu vois, ça fait des mois que je te rabâche les mêmes choses”. On me dit souvent aussi que j’arrive avec une sensibilité d’homme qu’on n’a pas l’habitude de voir sur scène. Avant les hommes arrivaient comme des grosses brutes, le taureau, l’homme fort, mais je pense qu’on doit aussi arriver avec nos petites faiblesses."

Sur scène, ce pro de l’impro aime donc provoquer les rires en parlant de la vie, des moments difficiles comme ceux de pur bonheur. Rien ne peut donc lui faire plus plaisir qu’une remarque sur l’authenticité de son spectacle, qu’il a voulu à son image.

Le 10/02 au Hurlu Comedy Club à Mouscron, le 18/02 au Comedy Ket à Bruxelles, le 01/04 au Centre Culturel de Saint-Georges. Plus de dates sur www.kostia.be