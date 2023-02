Samir, un Carniérois de 12 ans, acteur dans le premier film de l’humoriste Booder : “j’ai accepté de raser mes cheveux pour plus de réalisme”

Durant 15 jours en juillet dernier, le jeune Carniérois a tourné à Bruxelles, dans un vrai hôpital, en compagnie de plusieurs autres enfants et de Booder avec qui il partage l’affiche. “C’était vraiment une expérience formidable”, explique le jeune acteur en herbe qui fréquente notamment le Conservatoire Marcel Quinet de Binche pour des cours de théâtre. “Je joue le rôle d’Abdou qui est atteint d’un cancer et Booder celui d’un humoriste raté qui devient clown d’hôpital. Avant de tourner ce film, je ne me rendais pas compte des situations tristes dans lesquelles les enfants malades peuvent se retrouver. C’est vraiment triste car parfois, ils ne sont plus soutenus par leurs parents et sont donc très seuls. Les clowns d’hôpital sont là pour leur rendre le sourire.”

Samir a tout pour devenir acteur. ©Smiling Agency

Un sourire qui n’a pas quitté Samir durant 15 jours. “On s’est tous bien amusé et Booder était très gentil avec nous. il passait beaucoup de temps avec nous, même en dehors du tournage. Il y a bien eu quelques moments difficiles comme cette scène, par exemple, qu’on a dû refaire 24 fois avant d’avoir la bonne prise, mais en gros, cela s’est très bien passé. Pour retenir mes lignes, étonnamment, j’ai trouvé ça facile alors qu’à l’école, j’ai beaucoup de mal à retenir mes leçons…”, rigole celui qui est scolarisé à Péronnes-Charbonnage, dans l’entité de Binche.

Samir a donné de sa personne pour tenir son rôle. ©D.R.

Pour jouer le rôle d’Abdou, Samir n’a pas hésité à donner de sa personne au sens propre en acceptant de raser ses cheveux. “J’ai accepté de la faire pour deux choses. Premièrement, pour plus de réalisme que si j’avais porté un postiche et deuxièmement, en hommage à mon grand-père qui est décédé il y a deux ans d’un cancer. J’ai fait ça pour lui.”

Sortie le 15 février

Le 15 février prochain, le film sortira en salle en France et en Belgique. “J’ai vraiment hâte de voir ce que ça donne à l’écran ! Quand on lit un scénario, on ne peut pas se rendre compte de l’entièreté d’un long-métrage. J’aimerais bien devenir acteur plus tard, c’est un monde que je ne connaissais pas et cela me plairait de continuer sur cette voie.”

Pour Carmelina, la maman de Samir, cette aventure représente beaucoup de stress. “Mais aussi beaucoup de fierté !”, nous a-t-elle expliqué. “Le conduire à Bruxelles tous les jours pendant 15 jours, ça n’a pas été de la tarte mais je suis prête à le suivre si c’est vraiment ça qu’il veut faire. Il est maintenant inscrit dans une agence spécialisée pour les enfants. On verra ce que ça donne mais sa première expérience semble réussie donc pourquoi pas persévérer ?”

Pour avoir un avant-goût de ce qui attend le spectateur d’ici le 15 février, la bande-annonce du film est visible sur Youtube. Pour la promo du film, Samir sera même sur le plateau de “Vendredi Tout Est Permis” sur TF1 dans l’émission qui sera diffusée le 10 janvier prochain.