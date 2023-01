Eurovsion 2023 : Gustaph se produira lors de la deuxième demi-finale le 11 mai 2023

La Belgique se produira en première partie de cette seconde demi-finale aux côtés de l’Arménie, de Chypre, du Danemark, de l’Estonie, de la Grèce, de l’Islande et de la Roumanie. Huit pays monteront encore sur scène par la suite: l’Albanie, l’Australie, la Géorgie, la Lituanie, l’Autriche, la Pologne, Saint-Marin et la Slovénie. L’ordre exact de passage lors de chaque demi-finale doit encore être déterminé.

La première demi-finale aura lieu le 9 mai et verra s’affronter 15 pays dont l’Irlande, Israël, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède.

Dix pays issus de chaque demi-finale seront qualifiés pour la finale du 13 mai aux côtés de l’Ukraine, le vainqueur de l’an dernier, et des ‘big five’, à savoir l’Italie, la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni qui sont qualifiés d’office.

La 67e édition du Concours Eurovision devait normalement se tenir en Ukraine, pays vainqueur de l’édition précédente, mais en raison de la guerre, il a fallu trouver un autre pays hôte.

Gustaph, Stef Caers de son vrai nom, 42 ans, a réussi à convaincre tant le jury de professionnels que le public avec sa chanson "Because of You" lors d’un show organisé en direct du Palais 12 à Bruxelles le 14 janvier dernier. L’artiste anversois s’est déjà rendu deux fois au Concours Eurovision de la chanson en tant que choriste: en 2018 à Lisbonne avec Sennek et en 2021 à Rotterdam avec Hooverphonic.