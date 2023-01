Tomorrowland 2023 réunira plus de 600 artistes de musique électronique en juillet

On notera aussi la présence du duo américain The Chainsmokers, de l’artiste sud-africain Black Coffee, qui a déjà remporté un Grammy Award, de l’afro house d’origine ouest-africaine Amémé, de la star française de la house et du disco Folamour, ainsi que de l’ancienne star de la NBA Shaquille O’Neal en tant que DJ Diesel.

Des artistes de techno et de melodic house, de live techno et des amoureux de sons plus profonds tels que&ME, Adam Beyer, Adriatique, Agents Of Time, Âme, Anyma, Bedouin, Boris Brejcha, Cellini, Dino Lenny, Dixon, DJ Tennis, Joris Voorn, Joseph Capriati, Kevin De Vries, Kölsch, Maceo Plex, Mathame, Mind Against, Reinier Zonneveld, Stephan Bodzin, Tale Of Us complètent l’affiche 2023 du festival.

L’affiche complète se retrouve sur tomorrowland.com.