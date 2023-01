Le premier épisode de Drag Race Belgique arrive le 19 février sur Tipik: voici à quoi vous attendre

Considéré comme un véritable art par certains, le phénomène drag-queen s’est répandu ces dernières années dans la société au point de devenir mainstream. Et un programme qui a contribué à l’expansion de ce phénomène, c’est l’émission RuPaul’s Drag Race, qui existe depuis 2009 aux États-Unis et qui a reçu pas moins de 25 Emmy Awards, ce qui en fait l’émission de téléréalité la plus primée.

"Cette émission a permis de mettre en valeur l’art du drag, indique Arnaud Laurent, chef éditorial de Tipik. Il faut savoir qu’aux États-Unis, la diffusion de la finale est souvent comparée à la diffusion de celle du Super Bowl en termes d’audience et d’impact."

La RTBF n’est pas le premier service public à adapter le format. L’an dernier, France Télévisions a proposé le programme sur ses antennes assez tard le soir, mais avec un certain succès. La BBC l’a également proposé, et des projets d’adaptation existent sur la SVT en Suède et sur ARD en Allemagne. "Les premières déclinaisons internationales sont arrivées voici quatre ou cinq ans, poursuit Arnaud Laurent. Je pense que quand nous avons lancé Tipik en 2020, ce n’était pas envisageable d’avoir une émission de ce type à la RTBF. Mais le drag est rentré dans la culture mainstream et commence à avoir un intérêt pour tout le monde. À un moment, toutes les planètes se sont alignées. Mais cela reste un gros engagement de la part de Tipik."

C’est important à signaler: la production est totalement réalisée en interne à la RTBF. "Il s’agit d’un show très compartimenté, avec différentes épreuves qui se succèdent, explique Olivier Auclair, directeur du Divertissement à la RTBF. Nous avons eu la possibilité d’acheter la licence à World of Wonder Productions, et donc c’est un programme qui est produit 100% par la RTBF dans le studio 40 à Liège."

Outre le fait de proposer un show divertissant, rempli de couleur, de paillettes et d’humour, Drag Race Belgique a aussi pour volonté de susciter des vocations mais surtout de mettre en lumière – avec bienveillance – la communauté LGBTQIA +, qui est souvent exclue des écrans. La RTBF sait qu’elle risque sans doute d’être confrontée à des commentaires déplacés sur les réseaux sociaux, mais elle veillera au grain. "Il y aura une personne qui sera dédiée à la modération des propos sur notre compte Instagram Drag Race Belgique. Tous les candidats ont également été briefés pour gérer les choses, et ils sont suivis par une psychologue à qui ils peuvent faire appel s’ils le souhaitent. On va voir comment cela se passe, mais jusqu’à présent, on est agréablement surpris par les retours du public", avance Arnaud Laurent.

"Si nécessaire, nous disposons d’un service juridique efficace et nous ne laisserons rien passer", ajoute Olivier Auclair.