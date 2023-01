1. Le jury

Marc Lavoine et Florent Pagny ne rempilent pas. Pour la première fois en France, il y aura un duo dans le fauteuil des coaches. En effet, après une première expérience en Belgique dans la saison 6 du télécrochet, les rappeurs toulousains Bigflo et Oli rejoignent les fauteuils rouges français. Ils seront aux côtés de Zazie – qui fait son retour -, Vianney et Amel Bent. L’expérience du coach caché menée l’an dernier avec Nolwenn Leroy n’est pas reconduite. Par contre, un autre coach interviendra plus tard dans le déroulement de l’émission (lire ci-après).

2. Un super-block

C’est LA nouveauté de cette saison 12: le super-block. Il s’agit d’une innovation créée spécialement pour le télécrochet français. Ce nouveau dispositif va permettre aux coaches de se bloquer entre-eux, même à l’issue d’une prestation. Le fauteuil du coach bloqué se retournera à nouveau, lui rendant impossible tout dialogue avec le candidat.

3. Cross battles et Super cross battles

Lors des cross battles, les coaches ne seront plus installés dans leurs fauteuils mais bien près de leurs talents. "C’est eux qui vont tout imaginer et produire. Comme ils sont à côté des talents il y a une tension qui va être palpable", rapporte Pascal Guix, directeur adjoint aux programmes en charge des divertissements chez ITV Studios France, sur le site de Télé Star. C’est le public qui votera pour son candidat préféré grâce à un boîtier électronique. Lors de l’étape suivante des Super cross battles, un coach supplémentaire – dont le nom n’a pas été dévoilé – sera invité à donner son avis et aidera le public à faire son choix.

4. Les candidats

Plus de 50 000 candidats ont posé leur candidature pour cette saison 12 et 102 d’entre-eux ont passé toutes les étapes du casting pour enfin avoir la chance de présenter une chanson sur le plateau. Parmi eux, on retrouvera 90% de chanteurs amateurs, a précisé la production.