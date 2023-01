Caroline Margeridon d’Affaire conclue raconte sa violente agression: "Ça aurait pu être plus grave" (vidéo)

À deux, les voleurs sont parvenus à voler une montre et un sac de luxe d’une valeur de plus de 10.000€.

Hier soir, l’antiquaire a décidé de prendre la parole, dans une vidéo postée sur son compte Instagram, pour expliquer ses déboires. Ses explications démarrent avec beaucoup d’humour grâce à la présence de sa fille Victoire et d’un ami.

Caroline Margeridon enchaîne : “On va relativiser. Cela aurait pu être beaucoup plus grave. […] Voyons le côté positif, on ne mettra pas de fard à paupières (NDLR : elle montre un coquard). Et il ne faut pas avoir peur. Bien sûr qu’il faut toujours faire attention, mais je fais toujours attention. Je ne vais jamais dans ce parking, seule. Jamais ! Cela fait des années que je suis aux Puces, des années que je vais au Marché Biron. J’y vais toujours accompagnée de mes amis ou ils vont chercher ma voiture. Bon, c’est la vie. On n’est pas mortes”.

Victime d’un cambriolage en 2021, dont le préjudice était estimé à 500.000€, l’antiquaire espère que ses agresseurs vont être arrêtés. “Je pense qu’on va les retrouver, parce qu’ils ont mis de l’ADN et ça va leur faire un grand choc”, détaille-t-elle. Avant de prévenir : “On touche à mes enfants, j’aurais été plus énervée. Mais on a touché à moi. Bon, j’ai un coquard et il m’a griffée un peu. On positive, on n’est pas malades, ils ne m’ont pas mis de couteau et ma famille et moi allons bien”.

Une belle manière de relativiser un événement traumatisant.