Avant d’être vendu à prix d’or, cette couverture de Tintin peut être vue gratuitement (vidéo)

3,2 millions d’euros, c’est le montant record, pour un dessin de bande dessinée, de la vente du projet de couverture par Hergé de l’album de Tintin “Le lotus bleu”. Quelques années plus tard, ce record est-il en passe d’être battu ? La maison parisienne Artcurial a annoncé que le dessin original d’Hergé de la couverture de “Tintin en Amérique” serait proposé aux enchères à Paris le 10 février prochain. Pour l’heure, le dessin noir et blanc est estimé entre 2,2 et 3,2 millions d’euros, mais du côté de la maison d’enchères, déjà aux commandes de la vente du dessin du “Le lotus bleu”, on espère évidemment atteindre un tout nouveau record. “Cela peut paraître un prix faramineux, mais quand on voit le montant atteint par le dessin du “Le lotus bleu”, on est en droit de s’imaginer qu’un tel dessin, d’une telle importance pourrait atteindre ce genre d’estimation”, Vinciane de Traux, la directrice Benelux d’Artcurial.