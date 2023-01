Laurent Debeuf sur Classic 21 le dimanche matin: « L’auditeur des Classiques ne s’y perdra pas »

Ce dimanche, l’un des sujets qui s’impose, c’est le nouvel album d’Iggy Pop - Every Loser – sorti ce vendredi. "Il y a aussi Panopticom, le nouveau single de Peter Gabriel, qui annonce son nouvel album I/O."

Laurent Debeuf aura autour de lui des chroniqueurs: Dominique Ragheb, Laurent Riepi et Walter de Paduwa (Dr Boogie). "Je serai bien entouré, confirme Laurent Debeuf. Walter de Paduwa proposera une toute nouvelle séquence, qui sera déclinée en images aussi sur le site de Classic 21 et qui s’appellera Micro-sillon. Cela se fera en direct depuis chez lui, la Boogie House, au milieu de ses trésors et de sa vaste collection. Chaque semaine, il nous parlera d’un album culte. Ce dimanche, il évoquera Mad Dogs and Englishmen, projet monté par Joe Cocker à la fin des années 60 avec son ami Leon Russell."

Accro à la guitare

Âgé de 50 ans, Laurent Debeuf est un Bruxellois pure souche qui a aussi vécu en Brabant wallon avant de s’installer dans la région du Centre. Alors que son prédécesseur pratique la batterie, lui est accro à la guitare. "J’en joue depuis la fin des années 80. Je suis dans deux groupes de reprises: l’un qui s’appelle Hygiaphone et dans lequel on reprend des morceaux de Téléphone et un autre qui s’appelle The Diamond Dogs où l’on reprend du David Bowie, avec Laurent Riepi notamment. Enfin, je fais aussi partie d’un vieux groupe rock carolo qui s’appelle Vacation, qui existe depuis 1969. Dans ce groupe, il y a un autre guitariste qui s’appelle Thierry Limelette avec qui j’ai appris la guitare au début des années 90."

Cette passion de la musique, Laurent Debeuf la cultive depuis qu’il est tout petit. "À la maison, la radio fonctionnait tout le temps, raconte cet ancien commercial devenu animateur radio en 2009, après avoir commencé par les infos routières. J’avais une maman qui achetait toutes les semaines les 45 Tours qui sortaient et qui enregistrait les émissions de radio. J’ai baigné dans l’univers de Radio Cité, avec les voix de Marc Moulin, Martine Matagne…"

Son premier disque rock, c’était un album d’AC/DC. "C’était l’album Powerage et je devais avoir 9 ans. Mais parmi les choses que j’ai pu découvrir à cette période-là grâce à un oncle qui avait 11 ans de plus que moi, c’est News of the World de Queen, qui tournait en boucle. Sinon, je suis aussi un grand fan de Pink Floyd. L’album The Wall m’a véritablement marqué au fer rouge."

Le ton de l’émission du dimanche matin sera donc toujours résolument rock. "Cela fait des années que l’on dit que le rock est mort, mais si vous regardez le nombre d’albums qui sort, il y en a toujours énormément. Et on en retrouve beaucoup dans les B.O. au cinéma ou dans les séries. Donc il n’est absolument pas mort."