Laurent Debeuf reprend la case laissée vacante par Marc Ysaye sur Classic 21 avec « Soundtrack »

Laurent Debeuf reviendra sur l’actualité musicale de la semaine et décryptera la grande histoire du rock au travers des sorties musicales, rééditions, anniversaires, concerts, etc. Il sera entouré de trois chroniqueurs: Dominique Ragheb, Laurent Rieppi et Walter De Paduwa.

Pour la toute première émission de ce dimanche 8 janvier, Laurent Debeuf balayera les événements, les concerts et les sorties de 2023 avec notamment les prochains albums de Dépêche Mode et Iggy Pop.

Guitariste hors pair, Laurent Debeuf a fêté ses 50 ans en octobre dernier. Il est animateur depuis de nombreuses années déjà sur Classic 21. Du mardi au jeudi soir, il y anime l’émission Classic 21 Underground consacrée au rock alternatif sous toutes ses formes. Il a également incarné Guitar Heroes le vendredi soir où il mettait à l’honneur un guitariste légendaire en évoquant son histoire, ses inspirations et les artistes influencés par son style.