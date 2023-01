Véronique Genest règle ses comptes avec TF1: « Je ne veux plus travailler avec des cons ! »

Invitée de Jordan De Luxe sur C8, Véronique Genest n’a pas mâché ses mots vis-à-vis de TF1. Revenue en grâce auprès de la chaîne privée après avoir joué dans un épisode de Camping Paradis, l’ex-Julie Lescaut affirme qu’elle avait un tas de projets avec TF1. Mais le jour de la diffusion du téléfilm, une interview est sortie dans Le Parisien, titrée: "TF1 a gâché 9 mois de ma vie". Du coup, tous les projets ont été annulés. "Je n’ai jamais dit ça dans l’interview, affirme l’actrice. Et je n’aurais jamais dit ça avec tous les projets que j’avais à l’époque avec TF1 ! Mais eux ne veulent rien entendre et tout à coup je me retrouve blacklistée […]. Je m’en fous, je ne veux plus travailler avec des cons !"