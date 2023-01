En 2015, la chanteuse apprenait souffrir d’un cancer du système lymphatique et trois ans plus tard d’une tumeur au pharynx. Sur RTL, elle a donné de ses nouvelles qui ne sont guère réjouissantes. "Les 45 radiothérapies que l’on m’a envoyées de gauche à droite du bas de la tête et les dix autres de haut en bas, ont détruit ce qui permet d’irriguer la bouche, la gorge, le nez, les oreilles, les yeux et le cuir chevelu. Je vous laisse imaginer les problèmes incurables que cela pose", a-t-elle raconté, très mal en point.

Elle a dû arrêter de chanter

Au quotidien, la vie de Françoise Hardy est très compliquée. "Vous ne pouvez pas vous alimenter normalement, vous ne pouvez pas vivre normalement. Quand j’ai des tout petits appels de salive, là je reprends espoir. Quand ça se dessèche encore plus, mon moral chute. On ne peut pas être chanteuse et être dans cet état-là. C’est impossible, ce n’est pas compatible".

En avril 2021, elle déplorait déjà ses conditions de vie dans les colonnes du Parisien. "Quand quarante-cinq radiothérapies et une immunothérapie vous ont peut-être soignée, mais aussi privée définitivement de salive et rendue sourde d’une oreille, vous ne pouvez plus chanter", a-t-elle déploré dans les colonnes du Parisien, en avril 2021.