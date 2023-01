Dans ce documentaire, on en apprend plus sur la vie du chanteur et notamment sur sa période très compliquée durant les années 90. Kad Merad, ami de l’artiste, révèle que Pagny "dormait pratiquement dans sa bagnole".

Le début des nineties est une descente aux enfers pour le chanteur. Ignoré par le public, lâché par son producteur Gérard Louvin, il est au fond du trou après avoir flambé tout son argent. "Tout le monde se foutait de sa gu… parce que ça ne marchait plus. Cela aurait pu s’arrêter comme ça pour lui", ose Kad Merad.

Mais ce n’est pas dans le caractère du chanteur, qui se bat depuis des mois contre un cancer du poumon, d’abandonner. Celui-ci parviendra à remonter la pente. "C’est quelqu’un d’obstiné, qui ne se laissera jamais abattre", conclut Kad Merad.

Pagny remontera sur scène durant l’été 2023

Florent Pagny, 61 ans, va bientôt remonter sur scène. Après avoir annulé une partie de sa tournée en 2022 à cause de son cancer, le chanteur va retrouver les joies des concerts avec une série de festivals en 2023.

Il se produira en juin et juillet en France et en Suisse.