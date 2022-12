Le jeu des cochons Ce jeu des cochons peut paraître a priori assez basique. Mais pour l’avoir testé avec de jeunes ados justement lors d’un réveillon en pleine pandémie, on peut vous assurer de bons moments de rigolade. Le but est simple: il s’agit de lancer les cochons en plastique et d’accumuler un maximum de points en fonction des figures réalisées. Sur le flanc, c’est zéro. Sur la bajoue, c’est 15 points, sur le dos 5… L’objectif est d’arriver à 100. Si les cochons se touchent, vous perdez tout ! De quoi y passer des heures.

Winning Moves, 12,99 €

Photo C’est souvent compliqué de motiver les adultes à se déguiser. Mais on peut faire plus soft avec des accessoires de "photo call": moustaches, barbe, fausses lunettes, sourire pulpeux… ou pourquoi pas perruques et lunettes de soleil pour prendre la pose.

Si vous avez le temps, c’est même très simple de les fabriquer soi-même avec un peu de carton et des piques à brochette. Encore plus fun si vous arrivez à "croquer" vos amis en une caricature qu’ils reconnaîtront.

À partir de 1€.

Cuite s En prévision d’un lendemain difficile, voilà un livre utile et drôle. On y trouve 60 recettes simples et réconfortantes avec ce qu’il faut de sucre et de fromage fondu, du hamburger au cœur coulant, aux spaghetti délicieux, en passant par la tarte du lendemain de Philippe Conticini. Avec des photos très originales.

Mais ce qui fait le petit plus, ce sont les anecdotes des chefs qui racontent leurs plus mémorables gueules de bois.

Hachette pratique, 24,95€.

Un jeu à "boire" Pour une soirée festive, rien de tel qu’un petit jeu à "boire". Et nul besoin de se saouler pour s’amuser, les softs et autres mocktails feront tout aussi bien l’affaire.

Pour changer du traditionnel "beer pong", on vous propose d’offrir à vos hôtes ce petit "Flip or Flop" qui mettra tout de suite de l’ambiance. Le principe est simple: quelques gobelets et un peu de dextérité et couronnez le roi de la soirée.

Flip or Flop, Flying Tiger Copenhagen, 8 €.

Micro Que vous chantiez comme un dieu ou comme une casserole, chanter à plusieurs, c’est toujours plus fun ! Un micro de karaoké est l’accessoire qui vous manquait. Il y en a à tous les prix, selon la qualité et les options. Certains proposent de modifier la voix (fous rires garantis) ou s’illuminent dans une débauche de couleurs kitsch. À vous de choisir. Pratique quand même: le support pour fixer un smartphone.

Pour la bande-son, la plupart des plateformes de streaming proposent aussi de faire défiler les paroles en même temps que les chansons.

De 24 à 75 € environ.