Louane revient sur ses pensées suicidaires: « Tu te fais du mal et tu ne veux plus vivre » (vidéo)

C’est dans une vidéo diffusée sur Youtube que Louane a évoqué ses souvenirs de l’adolescence. Une époque où la chanteuse fut moquée sur les réseaux sociaux. "Hello, toi, je ne sais pas trop à qui je parle. Tu as 8 ans, 12 ans, 16 ans et puis 19. Je crois que du plus loin que je m’en souvienne, tu ne t’es jamais sentie vraiment bien dans ta peau, tu t’es jamais vraiment sentie acceptée, et même quand les gens te regardaient avec des yeux brillants, tu n’as jamais réussi à en ressentir de la valeur", lâche Louane en début de vidéo.