Pour ceux qui adorent Noël

La Famille Claus 3

Agréable surprise belgo-hollandaise en 2020, La Famille Claus a connu une suite et la saga familiale se poursuit avec cet épisode 3 qui promet de belles aventures givrées.

Matilda

Netflix a mis les moyens pour adapter la fameuse comédie musicale Matilda (du roman de Roald Dahl). Le casting est parfait (Emma Thompson fantastique ignoble Mme Legourdin) et la réalisation enlevée. Parfait pour les familles.

Disponible le 25/12.

Les nouveautés

Emily in Paris

Ça y est ! Emily est de retour ! Son cœur balance toujours entre deux jobs et deux amours. Parviendra-t-elle à faire coexister le tout ? Toujours stylée, l’Américaine à Paris prend de l’assurance.

Glass Onion: une histoire à couteaux tirés

Après le succès surprise du 1er film Daniel Craig enfile à nouveau le costume du détective Benoît Blanc pour un nouveau huis clos meurtrier hyper – efficace. Et il y a du beau monde au casting: Edward Norton, Kate Hudson, Ethan Hawke, Janelle Monae…

Du vintage

Le Pôle Express

L’un des plus beaux contes de Noël jamais réalisés. On vous conseille de vous pelotonner sous un plaid et d’embarquer dans ce train très spécial…

The Holiday

La parfaite comédie de Noël de 2006 avec Cameron Diaz, Kate Winslet, Judd Law et Jack Black.

Disponible jusqu’au 31/12.

Sur Disney +

Pour ceux qui adorent Noël

Super Noël, la série

Scott Calvin se fait vieillissant et comprend qu’il va devoir passer le flambeau du Père Noël à un plus jeune.

Le film emblématique avec Tim Allen a fait l’objet d’une chouette série en 6 épisodes. Une saison 2 est déjà prévue.

Les Simpson rencontrent la famille Bocelli dans Feliz Navidad

Drôle de mélange entre le chanteur aveugle italien Andrea Bocelli (qui vient de sortir un album de Noël avec ses enfants) et la famille Simpson. Mais la sauce prend dans ce court-métrage plutôt drôle.

Les nouveautés

Willow

Le héros du film mythique des années 80 revient dans une série tout aussi fantastique. Créatures bizarres et les destins extraordinaires au menu.

5 épisodes/8

La Nuit au musée: Le Retour de Kahmunrah

Une nouvelle aventure au Musée américain d’histoire naturelle mais avec un film d’animation cette fois. Le plaisir reste le même pour cette suite familiale.

Du vintage

Miracle sur la 34e rue

Remake d’un classique de 1947, ce film de 1994 garde un charme particulier.

Maman, j’ai raté l’avion !

Toujours un régal que de suivre le courageux Kevin face aux deux cambrioleurs bêtas.

Sur Amazon Prime Video

Pour ceux qui adorent Noël

Ton Noël ou le mien ?

Pour trouver les comédies de Noël sur Amazon, il faut avoir vraiment envie… On vous recommande pourtant Ton Noël ou le mien ? Prêts à rejoindre leurs familles respectives pour passer les fêtes, deux amoureux prennent la même décision: changer de destination pour faire une surprise à l’autre… Du coup, les voilà coincés dans la famille de l’autre. Une comédie rafraîchissante avec Asa Butterfield ( Sex Education)

Les nouveautés

Périphériques: les mondes de Flynne

Flynne Fisher est coincée dans une vie un peu merdique. Une mère malade et un frère, ancien militaire qui passe sa vie à tester de nouveaux jeux vidéo hyperréalistes.

Jusqu’au jour où, happée par une nouvelle technologie, elle fait face à son futur. Une série de science-fiction assez déroutante.

Du vintage

Le Grinch

Personnage grincheux de Noël, le Grinch avait pris vie grâce au talent de Jim Carrey. La plateforme propose encore cette comédie originale, bien plus grinçante que le dessin animé de 2018 (Netflix).

Sur Apple TV

Pour ceux qui adorent Noël

Spirited

Apple TV revisite le conte de Dickens dans une version musicale emmenée par Will Ferrel et Ryan Reynolds. Chaque veille de Noël, le fantôme du Noël choisit un "Scrooge" pour lui insuffler l’esprit de Noël. Mais cette fois, il tombe sur un coriace. C’est drôle et joyeux comme il faut.

Fraggle Rock – Back to the rock

Les marionnettes poilues de notre enfance font leur retour avec une aventure se déroulant pendant la nuit des lumières. L’occasion de faire le plein de chansons et de bonne humeur. Parfait pour les plus petits.

Les nouveautés

L’enfant, la taupe, le renard et le cheval

Basé sur le best-seller de Charlie Mackesy, ce court-métrage d’animation à la poésie poignante parle d’amitié, de courage et d’espoir.

Parfait en cette période.

Disponible le 25/12

Du vintage

Joyeux Noël, Charlie Brown

La série animée de 1965 se trouve sur la plateforme. On y découvre un Charlie Brown déprimé par la période de Noël. Mais ses amis vont lui filer un coup de pouce.

Un régal.