Les éditeurs de journaux iront en justice contre le contrat de gestion de la RTBF

Les éditeurs de presse écrite reprochent depuis des années à la RTBF une concurrence déloyale du fait de ses activités de presse écrite en ligne soutenues par des fonds publics. Il y a deux semaines encore, Bernard Marchant (Rossel) et François le Hodey (IPM) dénonçaient au nom de LaPresse.be l’insuffisance des balises prévues dans le projet de contrat de gestion de l’opérateur public.

"Ce nouveau contrat de gestion donne en fait plus de liberté à la RTBF pour concurrencer la presse. La ministre des Médias (Bénédicte Linard) déclare que les activités de presse en ligne de la RTBF seront différenciées de celles de la presse parce que 100% de ses articles devront être liés à la programmation audiovisuelle. Cette balise est en fait vide, car le site internet fait partie, dans le contrat, des activités audiovisuelles, c’est donc une balise circulaire. La vraie balise avait été définie avec la Commission européenne, soit 100% des articles devaient être liés à la programmation de télévision et de radio. Or la ministre a abaissé cette balise de 100% à 60%", exposent les éditeurs de presse.

À leurs yeux, ces derniers mois ont confirmé la détermination du service public de mener une concurrence frontale avec la presse, tandis que le monde politique se révélait incapable de fixer des règles du jeu équitables.

"Au sein de la coalition, le lien entre pluralisme et concurrence loyale est bien compris par le MR, mais les autres partis ne partagent pas cette analyse", selon LaPresse.be.