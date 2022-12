Les médias numériques réclament leur part de subsides

Alors que les autorités étaient par le passé assez réticentes à l’attribution de subsides à la presse en ligne, l’accueil par le politique est plus positif depuis deux ans, observe Brigitte Doucet.

"P lus il y aura de médias professionnels respectant les règles de la profession qui seront sur le marché, plus l’information y gagnera, et plus le public y gagnera. Le secteur public doit aider la presse à peser davantage et à retrouver une crédibilité et une attractivité par rapport aux réseaux sociaux et leurs fake news", relève la présidente.

La négociation du contrat de gestion de la RTBF pour la période 2023-2027 constitue une première étape. Là où les éditeurs de presse fustigent "concurrence déloyale" du service public, l’ABIPP estime ne pas "avoir de problème avec la RTBF". Mais reconnaît qu’il est par exemple "clair qu’il y a un risque de concurrence déloyale dans la mesure où, si la RTBF commence à publier ou republier des infos parues ailleurs et/ou payantes ailleurs et accessibles gratuitement sur son site, cela pose un problème d’iniquité".

Cependant, l’ABIPP ne veut pas s’associer aux propos tenus par le groupement de la presse, qui bénéficie déjà de subsides alors que l’association des médias numériques n’est pas du tout reconnue pour le moment.

"La question est maintenant de savoir quels moyens seront disponibles selon quelle redistribution ?", conclut Brigitte Doucet.