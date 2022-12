Laeticia Hallyday à Bruxelles pour « Johnny Hallyday, l’exposition »: « Mon travail consiste à transmettre à la jeune génération qu’il est éternel »

Le contenu de l’exposition est essentiellement extrait de la collection privée de Laeticia Hallyday, qui avait constitué une sorte de petit musée à la gloire de son mari dans sa demeure de Marnes-la-Coquette.

Au début, c’était un jeu pour moi de racheter des costumes, de rassembler tout ce qu’il avait un peu éparpillé dans la maison ou dans des storages.

"C’est quelque chose que j’ai commencé voici vingt ans, comme une femme amoureuse qui veut rendre son mari fier d’elle. Au début, c’était un jeu pour moi de racheter des costumes, de rassembler tout ce qu’il avait un peu éparpillé dans la maison ou dans des storages. J’ai aussi racheté les costumes qui manquaient avec l’aide d’une fan, qui s’appelait Mado. Quand nous avons déménagé à Marnes-la-Coquette, nous voulions faire une salle de jeu pour les enfants à l’étage et finalement, c’est devenu un musée, juste par amour. Il le faisait visiter à tous ses amis."

©ÉdA Mathieu Golinvaux

Avec cette exposition, Laeticia espère évidemment toucher les fans de la première heure, mais pas seulement. Elle espère que les jeunes générations vont découvrir le chanteur. "Il y a de jeunes enfants qui ont découvert Johnny lors de ses funérailles, qui n’étaient pas ordinaires. Depuis son départ, ils ont appris à le connaître. Cette transmission intergénérationnelle est émouvante. Johnny n’a jamais rien caché de sa vie, de ses souffrances, de ses failles… Il est une légende. Quand on ne sera plus là, on parlera toujours de lui. Et mon travail consiste à transmettre à cette génération qu’il est éternel. J’ai aussi envie de remettre sa musique en avant. Depuis son départ, on a parlé de beaucoup de choses, mais sa musique et son histoire n’ont pas été assez mises en avant. C’est ce qu’on retrouve dans cette exposition."

Elles continuent d’apprendre des choses sur leur papa. C’était un moment particulier…

Laeticia a déjà visité l’exposition dimanche soir avec ses filles, Jade (18 ans) et Joy (14 ans). "Elles ont été très émues. Elles continuent d’apprendre des choses sur leur papa. C’était un moment particulier… On aurait aimé que le temps se fige. On a eu l’impression qu’il était là, que son âme était encore au-dessus de nous."

Justement, qu’aurait-il pensé, lui, d’une telle exposition ? "Je pense qu’il aurait été très fier et très ému. Mais c’était quelque de très pudique et qui avait une grande humilité. Il préférait qu’on parle des autres plutôt que de lui."

©ÉdA Mathieu Golinvaux

Si l’exposition sera visible à Paris à partir de janvier 2024, Laeticia Hallyday n’exclut pas qu’elle puisse aussi être vue dans d’autres endroits de la francophonie par la suite, comme la Suisse ou le Québec. "J’espère qu’elle va voyager longtemps… Ensuite, il y aura sans doute d’autres projets, mais un pas après l’autre."