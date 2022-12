« Johnny Hallyday, l’exposition »: un parcours immersif dans la vie du Taulier

La société belge Tempora – qui a déjà mis sur pied les expositions Warhol, Antoine de Saint-Exupéry, Le monde de Steve McCurry… – a travaillé deux ans sur le projet. Elle a imaginé la disposition de douze espaces particuliers pour former une sorte de grande guitare virtuelle afin de retracer les 74 ans de la vie du chanteur.

On entre par le manche, guidé par la voix grave de Jean Reno au travers de l’audioguide. On est immédiatement plongé dans l’ambiance d’un concert de Johnny: sur tous les écrans à 360°, la foule applaudit le Taulier qui fait son entrée en scène. Ou plutôt ses entrées en scène, qu’il soignait particulièrement. La tension est palpable, les fans crient, l’ambiance monte: l’immersion est totale.

Ensuite, place aux différents espaces qui retracent la vie de Johnny. Dans l’espace Rue, on découvre par exemple sa chambre d’adolescent, près de la place Clichy à Paris, et reconstituée à l’identique d’après des photos parues dans Paris Match en 1961.

La chambre d’adolescent de Johnny Hallyday, reconstituée d’après des photos de Paris Match de 1961. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Les détails sont soignés: près du lit, on trouve un petit singe fabriqué à Londres ou un livre du célèbre condamné américain Caryl Chessman, qui écrira plusieurs best-sellers depuis sa cellule. Sur un meuble, deux verres publicitaires pour les premiers concerts que Johnny donnera à l’Alhambra entre le 16 septembre et le 4 octobre 1960.

L’espace Vedette est consacré à l’Olympia. On y trouve une copie de son 1er contrat signé avec Bruno Coquatrix, le peignoir pour ses sorties de scène, sa boîte de maquillage…

L’entrée de l’espace Olympia. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Quelques pas plus loin, on tombe sur une reconstitution du bureau de la radio Europe 1, puis sur l’entrée d’une salle de cinéma, où l’on aborde le Johnny acteur – il a été à l’affiche de 32 films – et le passionné de cinéma, avec la reconstitution de sa salle de projection personnelle de Marnes-la-Coquette et sa propre collection de DVD.

Dans l’espace central – la rosace de la guitare – le visiteur a droit à un mini-concert du Taulier sur écran géant. Des extraits qui mêlent émotion et technologie de pointe. Sur tout le pourtour extérieur, une collection de costumes – certains de grands créateurs comme Dior – et de guitares retrace l’évolution des goûts vestimentaires de Johnny.

Ses costumes de concerts sont rassemblés au cœur de l’espace d’exposition. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

"C’est une ligne du temps un peu particulière puisqu’elle est consacrée exclusivement aux concerts et aux tournées de Johnny, raconte Léa Rangé, responsable de l’iconographie chez Tempora. Cela va de son premier Olympia en 1961 aux Vieilles Canailles en 2017. Il y a des choses très classiques qui sont de l’ordre du smoking ou du costume, car pour lui le rock était quelque chose de très civilisé, mais toujours avec un twist plus rock comme des clous, du cuir… On retrouve aussi des inspirations Elvis Presley dans les années 70 ou même de l’univers de la science-fiction. Il avait une relation particulière avec certains couturiers, c’est pour ça qu’il y a un espace particulier dédié à sa collaboration avec Yves Saint Laurent ou Marc Bohan de la maison Dior. Au fil du temps, les costumes sont de plus en plus sombres."

L’espace Solitude est consacré à Johnny et ses démons. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Sombre, c’est aussi l’ambiance qui se dégage de l’espace Solitude, où l’on découvre les fêlures de l’homme: quelques photos où la star est déglinguée figurent à côté des bijoux qu’il avait l’habitude de porter. Au fond, son médaillon fétiche avec Jésus sur la croix qui joue de la guitare.

Le médaillon fétiche de Johnny. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

La visite se termine par la reconstitution à l’identique du bureau de Johnny à Marnes-la-Coquette.

Le bureau de Johnny à Marnes-la-Coquette a été déménagé à Bruxelles. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Pour être le plus fidèle possible à la réalité, il a été photographié sous toutes les coutures et tous les objets ont été numérotés. On y trouve une série de livres, des guitares, des cravates, des bandanas, des photos de famille (aucune de Laura ou de David…), une photo avec Belmondo… Une pièce chargée d’émotion, puisque c’est là qu’il est décédé à l’aube du 5 décembre 2017. Et qu’il a laissé un grand vide chez de nombreux fans.

Ceux-ci sont évidemment invités à passer par l’inévitable espace merchandising situé à la sortie, où l’on retrouve de tout: des mugs au nom de l’exposition à des montres d’une célèbre marque belge avec un morceau d’un costume de scène de Johnny.

L’exposition est visible à Brussels Expo, Palais 2, du 20 décembre au 15 juin 2023. Les tickets sont en vente sur johnnyhallydaylexposition.com. Comptez une heure trente pour la visite. Prix: de 12 € (6-18 ans) à 22,5€ (+ de 25 ans). Pack famille (2 adultes + 2 enfants) à 60 euros. L’exposition sera visible à Paris, porte de Versailles, Hall 2.1, à partir de janvier 2024.