Un verre avec Marc Ysaye pour la dernière du boss sur Classic 21 

Dans notre vidéo en tête de cet article, retrouvez les meilleurs moments de ce grand entretien, où il nous parle de la radio, de Machiavel, de ses coups de cœur et de ses meilleurs souvenirs.

L’au revoir à midi

Ce dimanche, un peu avant midi, il dira au revoir à ses chers auditeurs. Ceux à qui il doit tout, comme il aime à le rappeler lui-même. Ceux qui l’ont suivi depuis tant d’années et qui ont découvert ou redécouvert dans son sillage les grands noms du rock, de Led Zeppelin aux Beatles, de Bowie aux Rolling Stones.

Mais une chose est certaine : « Je ne sais pas si c’est le mot fin, je vais voir », nous dit-il.

Marc Ysaye, un des derniers dinosaures de la radio. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Jurassic rock

Notre petit doigt nous dit, d’ailleurs, que l’on pourrait bientôt retrouver sa voix chaude et profonde et sa science du rock sur une autre antenne, celle de Georges Lang, un autre dinosaure du rock.

« Dinosaure, c’est un peu prétentieux, rit-il. Pour autant que ce soit flatteur. »

Il admet avoir été courtisé par les autres radios du pays. « J’ai eu des propositions qui viennent d’ailleurs », confirme-t-il.

Celui qui a marqué une génération, voire même deux, s’apprête à vivre un moment particulier de sa longue carrière.

Une carrière sur laquelle il revient avec moult souvenirs. Initié très jeune au blues puis au rock, il a aiguisé ses goûts et les a partagés avec ses nombreux auditeurs.

De Bowie (qu’il n’a jamais rencontré) à Peter Gabriel. De Led Zep, aux Stones, il se remémore « deux moments particulièrement fabuleux : la première fois que j’ai rencontré Peter Gabriel, c’était un moment divin. » Et aussi une interview d’Eric Clapton pour laquelle il avait 20 minutes, comme tout le monde : « Il n’a pas voulu me lâcher, et on a fait 1h15. L’attachée de presse devenait dingue. » Un grand moment qui révèle aussi à quel point Marc Ysaye est reconnu et apprécié des grands du rock.

La dernière

Pour sa dernière sur Classic 21 ce dimanche, Marc n’a pas voulu faire une émission particulière : « On m’a proposé un tas de trucs, j’ai dit non. Moi ce que je veux, c’est mes auditeurs, en studio. Être là pour eux et leur dire encore merci pour tout ce qu’ils m’ont envoyé comme amour. Il y a une relation extrêmement forte avec les auditeurs des classiques. Je veux faire cette émission avec eux et pour eux. »

Marc Ysaye prépare sereinement son départ, en sachant bien qu’aux douze coups de midi, ce dimanche, il aura sans doute un peu de mal à masquer son émotion.

Marc Ysaye - Classic 21 radio © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Marc Ysaye nous a reçu près de chez lui, dans la grande véranda de la brasserie Gaillard, à Corbais. Un endroit qu'il apprécie particulièrement et qui nous a ouvert ses portes le jour de fermeture hebdomadaire. Merci à eux.

Et Machiavel dans tout ça?

S’il dit au revoir à ses nombreux auditeurs de Classic 21, Marc Ysaye sera toujours bien présent derrière les fûts et cymbales de Machiavel.

Trop heureux d’avoir découvert un chanteur pour remplacer le regretté Mario Guccio, les membres du groupe viennent de sortir un nouvel album. « C’est le 14e ou 15e album studio, je ne sais plus », nous explique en riant le batteur. Après plus de 47 années d’activité, le groupe n’est pas fatigué et, surtout, il a gardé sa fibre créatrice, il est vrai rajeunie par l’arrivée de différents musiciens d’une autre génération (Marc Ysaye et le bassiste Rolan Degreef sont les deux seuls rescapés du line up original).

Ce nouvel album, « Phoenix », est l’un des meilleurs de Machiavel et il permettra au groupe d’encore réjouir ses fans.

À 69 ans, Marc Ysaye garde toujours la pêche pour jouer d’un instrument particulièrement exigeant physiquement. « Mais c’est vrai que nous jouons surtout des ballades et des morceaux mid-tempo » précise-t-il dans un grand sourire.