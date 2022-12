Tout Lefranc en coffret

Comme de coutume, les éditeurs de bande dessinée multiplient les intégrales en cette période de fin d’année.

Parmi elles, signalons la sortie, chez Casterman, d’un coffret consacré aux aventures de Lefranc à l’occasion du septantième anniversaire du journaliste créé par Jacques Martin, et apparu pour la première fois dans Tintin de mai 1952.

Un tirage unique, qui comprend les 13 premiers albums de la série, et limité à 3 000 exemplaires.

(Mi.D.)

Casterman, 352 p., 75 €

Alan Parsons Project en édition limitée

Ingénieur du son reconnu, Alan Parsons a marqué les années 70 et 80 avec son groupe, The Alan Parsons Project, fondé en 1976 avec Éric Woolfson, chanteur et auteur-compositeur.

Alan Parsons, c’est dix albums studio de 1976 à 1990 et des albums cultes comme Tales of Mystery and Imagination, I Robot, Eye in the Sky ou Ammonia Avenue.

Ce coffret collector vinyle contient onze LP remasterisés par Alan Parsons lui-même. Attention, ce bel objet se trouve en nombre limité.

(M.U.)

www.the-alan-parsons-project.comEnviron 350 €.

Harry Potter en version luxe

Alors que les aventures du jeune sorcier font toujours vibrer génération après génération, pourquoi ne pas offrir les versions illustrées des best-sellers de J.K. Rowling.

Les 4 premiers tomes ont déjà fait l’objet d’une illustration soignée et le cinquième tome vient enfin de sortir dans un beau format cartonné.

Pour l’occasion, Jim Kay a fait appel à Neil Packer pour lui filer un petit coup de main.

De quoi commencer une belle collection.

(F.G.)

« Harry Potter et l’Ordre du Phénix, version illustrée », Gallimard, à p. 45 €.

Livre sur mesure

Pas toujours facile de choisir le livre qui fera plaisir. Voici un moyen de ne pas se tromper.

Le principe: vous choisissez une formule d’abonnement en fonction du budget, de 23,90 € pour un mois en petit format à 369,90 € pour un an en grand format, vous imprimez une carte cadeau (pratique pour les cadeaux de dernière minute !), le destinataire répond à un questionnaire en ligne sur ses goûts et un libraire indépendant choisira pour lui/elle chaque mois un livre et des petits cadeaux (carte postale, thé, carnet de notes…) dans une boîte livrée directement chez lui/elle.

Existe aussi pour les 7-11 ans.

(A.Vt.)

lakube.com/offir

In vino veritas

Les caves à vin, c’est comme les frigos, il y en a pour toutes les bourses et tous les prix, suivant la taille, la contenance, la possibilité d’avoir deux compartiments à des températures différentes…

En entrée de gamme, on a trouvé celle-ci, la Taurus WC8T, qui ne peut contenir que… 8 bouteilles. Température garantie entre 11 et 18°C, humidité constante, porte en verre qui bloque les rayons UV et, cerise sur le gâteau, pas d’utilisation de compresseur, ce qui diminue le bruit.

Y a plus qu’à acheter les grands crus qui vont avec…

(M.U.)

Taurus WC8T, environ 120 €.

Pour vos ados

On serait mauvaise langue, on dirait que c’est l’occasion de clouer le bec à vos ados durant tout le réveillon.

Il n’empêche, si vous vous voulez leur faire plaisir, et que l’un d’entre eux est amateur de mangas, penchez-vous sur les coffrets consacrés à One Piece, "le" manga à succès par excellence. Le troisième, comportant les tomes 24 à 32, vient de sortir, et les deux premiers sont toujours disponibles à la vente.

(Mi.D.)

Glénat, 62,10 €.

Comme Brad Pitt

Fan de café, offrez une machine quasi professionnelle pour convertir ceux qui ne jurent que par ces honteuses capsules en aluminium.

Argument suprême: laisse tomber George Clooney pour Brad Pitt et convertis-toi à la machine italienne ultime.

Non contente de confectionner un café parfait, elle moud le grain du café que choisi minutieusement choisi selon vos goûts.

De quoi commencer la journée du bon pied !

(F.G.)

DeLonghi – À partir de 399 €.

Simulateur de vol

Pour ceux qui ont déjà tout, on préférera leur offrir une expérience à vivre plutôt qu’un objet à entasser. Pourquoi pas un vol sur un simulateur !

On a le choix entre une expérience d’avion de ligne sur un Airbus ou un avion de chasse façon Top Gun. Ca commence par un briefing avec un vrai pilote puis un vol pour une durée d’1 h 20 (minimum) en tout. Vous vous ferez plaisir en même temps puisque le "pilote du jour" peut être accompagné pour son vol.

Accessible à partir de 8 ans.

(A.Vt.)

Différentes formules à partir de 149 €. https ://flight-experience.be