Moonage Daydream

Si vous l’avez loupé durant son bref passage dans les salles, sachez que le documentaire de Brett Morgen consacré aux multiples personnalités de David Bowie va bénéficier d’une sortie en DVD. À travers des archives inédites, des interviews et des extraits de concerts, ce film propose un singulier et riche voyage au cœur d’une vie incroyable. Bien plus qu’un simple docu musical, c’est un vrai trip sensoriel qui nous est offert.

Disponible le 21 décembre – Universal.

Coffret

Les 40 ans d’E.T.

En mai dernier, on célébrait à Cannes les 40 ans de la sortie du film E.T. l’extraterrestre,de Steven Spielberg. Le film ressort dans un coffret "steelbook" métallique stylisé, dans une édition 4K Ultra HD restaurée avec Blu-ray. Un classique toujours à regarder en famille, tant le récit sur l’accueil de l’autre et l’acceptation de la différence est intemporel.

Il s’agit ici de la version originale et non celle qui a été retouchée en 2002 et que Spielberg a regrettée par après.

Universal Pictures France, 24.99 €

Bande dessinée

Des romans graphiques… de poche

Le roman au format poche est un classique indémodable des cadeaux de fin d’année, pour peu que vous cerniez correctement les goûts de votre "cible". Mais il existe aussi, et chez divers éditeurs, des BD au format poche, forcément moins chères à l’achat que leurs éditions cartonnées. C’est notamment le cas chez Dargaud, qui a relancé, à l’été dernier, une collection dédiée à la chose. Neuf titres à 9,50 €, parmi lesquels Pablo, Celle que je ne suis pas ou Mécanique Céleste. Pour tous les goûts. Et pour les bourses légères aussi, donc.

Ah que coucou

Lors d’une promenade en forêt ou tout simplement dans le fond de son jardin, on tombe parfois sur un nid d’oiseaux sans savoir à quelle espèce il appartient. Sans déranger les oiseaux, ce petit guide pratique ravira donc tous les ornithologues en culottes courtes ou même plus âgés, qui pourront tout savoir sur l’espèce découverte, la période de nidification, la durée de la couvée… 60 fiches d’identification pour devenir incollable en coucous, pinsons, mésanges… Existe aussi pour les fleurs sauvages et pour les champignons.

First

Calendrier

Perpétuel

Une mésange noire, un duo de chardonnerets, l’œil vif d’un pinson… Oiseaux des Ardennes ou du bord de mer, de nos jardins ou de nos villes, des plus communs aux plus rares, une multitude d’oiseaux se posent chaque jour chez nous… Le jeune photographe Antoine Jaumin a capturé des instants poétiques au fil des saisons qui se déroulent dans ce calendrier perpétuel joliment intitulé L’envolée. Oiseaux d’ici, voisins et migrateurs.

Éditions Weyrich, 25€.

Cinéma

Offrez le septième art

On le sait: les salles de cinéma n’ont encore jamais retrouvé leurs niveaux de fréquentation d’avant-Covid. Pourquoi, dès lors, ne pas offrir un ticket de cinéma ? Et si vraiment, vous ne voulez pas bouger de chez vous, des offres estampillées septième art existent, à l’instar de celle de LaCinetek, qui propose des pass à 10, 20 ou 30 € offrant un accès, de chez vous, aux films d’un catalogue conçu, on le rappelle, à partir des goûts et inclinations de nombreux réalisateurs de renom.

Enquête

Cosy Mystery

©MDS

A Versailles, Marie-Antoinette donne une fête somptueuse. Mais elle est de courte durée: un vieil homme est assassiné chez lui. Le seul témoin est un chat caractériel que la reine avait offert à la victime. Alors Marie-Antoinette charge Rose et Léonard, sa modiste et son coiffeur, de mener l’enquête. Une nouvelle histoire fantasque dans la série Au service secret de Marie-Antoinette. Avec toujours une bonne dose d’humour et de rocambolesque dans un contexte historique.

Frédéric Lenormand, « Crime et chat qui ment », Éditions La Martinière, 14,90 €.

Poster

Un film culte sur les murs

Adolescent, vous punaisiez les posters de vos idoles sur les murs de votre chambre ? Chance: le poster a de nouveau le vent en poupe. On n’hésite donc plus à offrir les affiches de ses films préférés. Cultes ou décalés, ces posters viendront personnaliser un couloir ou le nouveau coin dédié au télétravail. Et bosser sous l’œil du Parrain, de Taxi Driver, du Clan des Siciliens ou du Joker, ça motive !

À partir de 9,99 € (en fonction du format choisi).