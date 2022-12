"Star Academy" : la promo 2022 sort un nouvel EP "Réunis pour Noël" ce vendredi 9 décembre

La promo 2022 de la @StarAcademyTF1 vous prépare une surprise…



Rendez-vous ce vendredi pour découvrir leur EP de Noël ! 🎅

Intitulé “Réunis pour Noël”, l’album contient cinq titres, dont le très célèbre “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey, version Léa, Tiana et Cenzo.

Les chansons de Noël de la #StarAcademy

Petite déception toutefois : les 13 académiciens de cette saison 10 ne sont “réunis” que sur une seule chanson (”Noël ensemble”). Si certains anciens candidats ont droit à un titre solo, à l’instar de la gagnante Anisha (”Hallelujah”) ou de Paola (”Douce nuit”), on peut également déplorer l’absence de certains grands noms de cette promo 2022. Où sont donc Louis, Enola ou Julien, pour ne citer qu’eux ?

Quoi qu’il en soit, si vous êtes fan de Noël et avez adoré l’édition 2022 de la “Star Ac'“, cet EP devrait vous enchanter !

