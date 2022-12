Pour fêter ses 25 ans, Titanic fera son retour au cinéma en 2023

Le film fait désormais partie du panthéon du cinéma mondial. Il a d’ailleurs occupé la première place de la liste des plus gros succès du box-office mondial pendant 12 ans, avant d’être détrôné en 2009 par “Avatar”. À ce jour, Titanic reste encore le troisième plus gros succès mondial !

En 2023, le film soufflera ses 25 ans bougies. Pour fêter correctement son quart de siècle, Titanic reviendra dans les salles de cinéma du monde entier dès le 10 février prochain ! Le film sera remastérisé pour l’occasion, de quoi revoir Jack et Rose dans une bien meilleure qualité par rapport à leur première apparition sur le grand écran.

Réalisé par James Cameron, Titanic raconte l’histoire d’amour entre deux personnes que tout oppose en apparence : Jack Dawson et Rose DeWitt, interprétés par les inoubliables Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. L’intrigue fictive intègre un évènement historique tragique : le naufrage du RMS Titanic, le 15 avril 1912, à la suite d’une collision avec un iceberg au beau milieu de l’océan Atlantique.

Outre le film, on se souviendra notamment de sa bande-son “My heart will go on” interprétée par Céline Dion, l’un des titres phares du répertoire de la chanteuse canadienne de 54 ans ayant récemment annoncé souffrir d’un trouble neurologique rare.

