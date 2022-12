L’univers de James Bond à Bruxelles

Sur 6 000 m2, sont exposés une cinquantaine de véhicules originaux. Des maquettes, des miniatures, des prototypes aussi, tous sortis des 25 films de James Bond. Un petit exploit quand on sait que la conservation des décors et du matériel n’était pas le fort des producteurs dans les années 60 et 70. "Je me souviens qu’on me disait toujours: “nous ne sommes pas des gardiens de musée !”, souligne Meg Simmons responsable des archives des films de la franchise James Bond. Il y a malheureusement beaucoup de choses qui ont été détruites. Avoir réussi à brasser toutes les époques et à faire figurer des objets de toutes les époques est donc assez exceptionnel."

Des objets jamais montrés

Exceptionnel aussi d’avoir réussi à sortir des archives certains véhicules encore jamais montrés. On pense par exemple au dragster de glace que l’on voit dans Meurs un autre jour (2002). "Le dragster a déjà été montré mais jamais encore on n’avait pu déployer complètement son parachute jaune, note Meg Simmons. Simplement parce que jamais on avait eu la place !" Et cet espace gigantesque a aussi permis d’amener l’hélicoptère qui se crashe sur le pont de Westminster dans Spectre ainsi qu’un morceau d’une rame de métro londonien, salement endommagée dans Skyfall. "Ce métro attend dans un hangar depuis dix ans d’être enfin montré au public, sourit l’archiviste. C’est une grande joie pour moi, d’autant que ces éléments n’ont pas simplement été posés dans l’allée d’un musée mais sont vraiment mis en scène. Les organisateurs ont beaucoup travaillé sur les atmosphères, les mises en scène."

Les mises en scènes sont effectivement assez léchées. Dès l’entrée, le visiteur est propulsé dans l’univers de l’espion grâce au thème bien connu des films. Une bande-son particulièrement bien travaillée comprenant les plus grands tubes mais aussi des chansons un peu oubliées, accompagne d’ailleurs le visiteur tout au long de son parcours.

Air, terre, eau, feu

La visite a été segmentée en fonction des éléments. On commence par les airs avec "Little Nellie", l’hélicoptère d’ On ne vit que deux fois (1967), entouré de huit modèles réduits dont celui de l’Eurocoptère et ses fameuses scies circulaires qui commettent d’énormes dégâts dans Le monde ne suffit pas (1999). Dirigeable miniature, maquettes d’avions militaires mais aussi le véritable Acrostar d’ Octopussy et la navette miniature de la NASA, utilisée dans Moonraker complètent le tableau. "Tous les objets rassemblés ici permettent de voir l’inventivité des ingénieurs qui ont travaillé sur les différents films, souligne encore Meg Simmons. Ces hommes, comme John Stears qui a remporté le seul oscar de la franchise pour les effets spéciaux, étaient des visionnaires. Les scènes spatiales dans Moonraker ont devancé la NASA de deux ans !"

Voitures, bateaux et même vélo occupent donc le vaste espace et chaque véhicule est remis en contexte avec la projection de la scène dans laquelle il apparaît, accompagnée d’anecdotes de tournage, toutes très intéressantes. Un must pour les fans de James Bond mais aussi pour les amateurs de belles mécaniques.

« Bond in Motion », au palais 1 du Heisel jusqu’au 14/05. Entrée à partir de 19 € – www.007brussels.com.