Axelle Red publie son 1er album de Noël: « Mariah Carey a tout mon respect »

Axelle, on vous l’avoue, c’est la 1re fois que l’on écoute un album de Noël aussi tôt dans l’année…

Moi, si j’avais pu, j’aurais déjà mis le sapin. Mais pas sûr qu’il tienne jusque janvier (rires).

Ce projet d’album de Noël, vous l’aviez depuis longtemps ?

Oui ! J’ai une liste avec les choses que j’ai encore envie de faire. Et une de ces choses, c’était de réaliser un album de Noël et de faire une tournée.

Pourquoi ?

Parce d’abord j’adore cette fête et puis j’ai une immense collection d’albums de Noël: Bob Dylan, Phil Spector, Elvis Presley, James Brown… Depuis longtemps, je me disais que je voulais ranger mon disque à leurs côtés et en être fière.

C’est le kitsch, mais aussi le chic. J’ai une collection de boules de Noël art déco, par exemple.

Noël, cela évoque quoi pour vous ?

Ce sont des souvenirs à Hasselt, mais aussi à Ypres, où vivait la famille de ma maman. J’avais aussi de la famille à Genval… Noël, c’est l’enfance, mais c’est aussi une ambiance qui me rend heureuse. C’est le kitsch, mais aussi le chic. J’ai une collection de boules de Noël art déco, par exemple. J’ai une pièce pleine de caisses avec des décorations de Noël. J’ai des sapins rose fuchsia… J’adore aussi les lumières. Et puis c’est aussi une période de réflexion, où l’on réfléchit à apporter du bonheur près de chez soi.

Votre disque comporte 14 titres, et cela va de « My Favorite Things », extrait de « La mélodie du bonheur » à « Stille Nacht » en partie en flamand. Comment avez-vous fait vos choix ?

Il y a bien sûr le fil rouge de Noël entre ces chansons, mais j’ai voulu aussi qu’elles aient des thèmes précis. Il y a des titres qui parlent de petits bonheurs, d’autres qui parlent d’amour mais aussi des chansons qui parlent de valeurs. Cela correspond très fort à ce que j’aspire et à ce que j’ai écrit dans mes chansons.

C’est le cas notamment de « Rudolph The Red Nosed Reindeer »…

Oui. C’est ma chanson de Noël préférée. Si cous écoutez d’une oreille, vous pensez à l’histoire du renne du Père Noël. Mais en fait, ce renne a été exclu du groupe et on a été super-méchant avec lui, comme les enfants peuvent le faire à l’école entre eux. Et c’est le Père Noël qui le place en tête du convoi qu’il guide grâce à son nez rouge dont tout le monde se moquait. Le dernier devient le premier. Donc je chante cette chanson avec conviction. Tout comme aussi What The World Needs Now.

Musicalement, cet album vous correspond aussi très fort…

C’est vrai. Le côté comédie musicale, on peut le retrouver sur mon album Jardin secret. Le côté soul se retrouve sur plusieurs de mes albums. Ce sont mes références musicales. J’ai toujours été influencée par les grands standards américains.

Les versions françaises de chansons anglophones, j’aime pas trop. Cela manque parfois de classe.

Vous avez quand même glissé une chanson en français, « Le Noël de la rue », d’Edith Piaf…

Pour moi, c’est l’une des rares chansons de Noël en français qui a le vrai niveau. C’est un beau texte. Les versions françaises de chansons anglophones, j’aime pas trop. Cela manque parfois de classe. Donc quand j’ai fait des parties en français sur Let it snow ! ou sur Little Drummer Boy, je les ai réécrites pour que cela me ressemble plus.

« My Favourite Things » qui ouvre l’album est devenu un très grand standard du jazz…

Oui, elle a été écrite par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, ce sont des pointures. Il y a différentes couches dans les paroles. Donc elle peut plaire à tous les âges.

En parlant de tous les âges, vous vous transformez en vamp ultra-sexy sur « Santa Baby »…

Je me rappelle que quand j’étais enfant, en vacances, j’ai un jour imité Marilyn Monroe. (rires) Je me suis bien amusée ! Sur scène, c’est pareil, je m’éclate, il n’y a pas de frein. Je m’amuse avec le stylisme aussi…

Avec des oreilles de rennes créées par Elvis Pompilio !

Oui ! Il a aussi fait des diadèmes. C’est très créatif, très ludique…

Mes filles ont toutes les trois de chouettes timbres.

Vos trois filles partagent votre enthousiasme ? Vous chantez avec elles sur deux morceaux: « Little Drummer Boy » et sur « Have Yourself A Merry Little Christmas »…

Lors de l’enregistrement, je me suis dit « Pourquoi ne pas se faire ce cadeau ? ». Je n’ai jamais voulu les montrer tant qu’elles n’avaient pas l’âge de décider elles-mêmes. Et finalement, pendant la pandémie, on a répété ensemble. Elles ont toutes les trois de chouettes timbres.

Elles veulent faire une carrière dans la musique ?

Non. Les deux grandes, Janelle et Gloria, sont à l’université. Janelle veut être actrice. Quant à la petite, Billie, elle hésite encore… Pour moi, tout est bon, tant qu’elles y vont à fond.

Et Philip, votre mari, il n’a pas voulu chanter ?

Non, il déteste chanter (rires). Mais il est quand même très présent sur cet album, notamment dans le choix musical des chansons. Et ce n’était pas évident, car il y a tellement de bonnes chansons de Noël…

Sur cet album, vous retravaillez avec Daniel Romeo comme directeur musical, qui était là à vos débuts.

Oui, c’est assez chouette. Nous sommes très proches, je suis la marraine de son fils… Et avec lui, j’ai un band incroyable.

Qui sera présent sur scène également ?

Oui, avec des cuivres aussi, ce que je n’ai pas eu souvent. Il y a aussi des chœurs et on s’éclate.

J’ai toujours l’envie d’écrire ma propre chanson de Noël. Et enfin détrôner Mariah Carey ! (rires)

J’ai lu qu’il y aurait peut-être un deuxième album « Christmas » dans les cartons…

Cela ne me dérangerait pas… J’aime tellement Noël et cette ambiance. Ce serait logique. Et puis, cela figure toujours sur ma liste, j’ai toujours l’envie d’écrire ma propre chanson de Noël. Et enfin détrôner Mariah Carey ! (rires)

Vous en pensez quoi de cette chanson de Noël ?

J’en suis verte jalouse ! (rires) C’est super de pouvoir faire une chanson qui devient un hymne de Noël. Elle a tout mon respect.

Pourquoi n’avoir pas déjà écrit votre chanson pour cet album-ci ?

Parce que je me suis mis trop de pression. Je me suis donné un seul jour et donc cela n’a pas été… Il faut que je fasse ça sans stress et que je travaille de façon spontanée comme mes autres chansons. Donc, pour l’instant, je laisse encore la place à Mariah Carey (rires).

Axelle Red, « The Christmas Album », Universal. Cirque Royal le 12/12: Théâtre de Namur le 27/12. www.ticketmaster.be

Notre sélection parmi les nombreuses autres sorties

Joss Stone, Classe et classique ***

Elle avait ouvert l’année avec un nouvel album studio ; Joss Stone la referme avec "son" album de Noël sur lequel on retrouve de grands classiques ( Silent Night, The Christmas Song, Jingle Bells, Let it Snow) mais aussi des morceaux moins souvent réinterprétés comme What Christmas Means to Me de Stevie Wonder, parfaitement taillée pour sa voix soul. Elle a également écrit deux très belles chansons: If you Believe et Bring on Christmas Day. Déjà des classiques !

Joss Stone, « Merry Christmas Love », Universal.

Noël façon Boys Band avec les Backstreet Boys **

Ça manquait à leur discographie, voilà qui est fait: les Backstreet Boys signent leur album de Noël. On apprécie les reprises de classiques parfois très réussies (notamment une version a cappella de Winter Wonderland ou Same Old Lang Syne). Par contre, on se serait bien passé du massacre de Last Christmas. L’album comprend aussi trois inédits plutôt réussis: Christmas in New York, sur lequel on retrouve bien l’esprit de Noël et Together et Happy Days, plus dansant.

Backstreet Boys, « A Very Backstreet Christmas », BMG.

Sarah Connor, 12 chansons originales ***

Après Christmas In My Heart sorti en 2006, la pop star allemande remet le couvert avec Not So Silent Night, son premier album entièrement en anglais depuis une dizaine d’années. Un disque original au style très éclectique, puisqu’on y retrouve un Not So Silent Night assez "destroy" qui évoque d’ailleurs l’agitation d’un réveillon… Un morceau qui tranche avec Jolly Time of Year, qui ouvre l’album, et qui sonne comme plutôt un classique jazzy. La chanteuse se fait enjôleuse sur Blame it on the Mistletoe et nostalgique sur 24th où elle parle des absents… Franchement, on y allait à reculons avant de l’écouter et on en sort séduit.

Sarah Connor, « Not so silent Night », Universal

Talents émergents **

Les noms d’Isabel Pless, Sara Kays ou Hannah Cole ne vous disent rien ? Normal, il s’agit de talents émergents qui se sont réunis pour reprendre une série de classiques de Noël ( The First Noël, I’ll Be Home For Christmas, O Holy Night…) dans une version assez épurée, parfois même éthérée. A Very Cozy Christmas porte bien son nom. On a juste envie de regarder les flocons tomber, bien planqué au chaud. Même si c’est joli, on attendait plus de ces nouveaux talents.

Various Artists, « A Very Cozy Christmas », Warner

Mais aussi…

Les nouveautés

Anbdrea Boccelli a réuni ses enfants – Matteo (24 ans) et Virginia (10 ans) – pour réaliser leur premier album de Noël, intitulé A Family Christmas. Le 1er single est une chanson originale intitulée The Greatest Gift. L’album comprend de nouvelles interprétations de chants de Noël traditionnels arrangés pour les trois voix, notamment Away in a Manger et Joy To The World, ainsi que des airs de Noël populaires du monde entier tels que Feliz Navidad et un tout nouveau morceau, « Il Giorno Piu Speciale », écrit par Federica Abbate, Cheope, Katoo et Andrea Bocelli.

Ce 2 décembre, Amazon Prime a mis en ligne le film Your Christmas or Mine, avec Asa Butterfield et Cora Kirk. La bande originale du film est sortie chez Warner et comprend dix reprises de Noël d’artistes britanniques tels que Maisie Peters, Sam Ryder et Priya Ragu.

On a aussi des nouvelles de… Cliff Richard ! À 82 ans, il vient de publier chez Warner son premier album de Noël en 19 ans. Christmas With Cliff » contient dix classiques de Noël et trois nouvelles chansons de Noël: First Christmas, Six Days After Christmas (Happy New Year) et Heart of Christmas.

Enfin, la chanteuse galloise Judith Owen a publié un EP intitulé Merry Christmas Baby. Enregistré à Londres entre deux concerts en Europe, avec son groupe de jazz de la Nouvelle Orléans sous la tutelle de David Torkanowsky, l’EP comprend les standards Merry Christmas Baby, Back Door Santa et Santa Baby.