Voici comment Soprano a retrouvé son fils né sous X il y a 27 ans (vidéo)

Invité de Samuel Étienne sur Twitch le samedi 3 décembre, Soprano est revenu sur cet épisode de sa vie. "J’étais avec une fille, elle a placé l’enfant à la DDASS sans m’en avertir. Il est né sous X. C’est une histoire de dingue", dit-il. Dans l’impossibilité d’avoir pu reconnaître le bébé avant qu’il ne soit placé à l’adoption, Soprano n’avait aucun moyen de le retrouver.

Ça fait 2 mois que je l’ai retrouvé. C’est incroyable

L’artiste a eu l’idée de distiller des messages à son attention dans ses chansons et pendant des interviews. Et cela a fini par marcher puisque 27 ans après, père et le fils se sont rencontrés. "Ça fait 2 mois que je l’ai retrouvé. C’est incroyable", explique Soprano. "J’avais fait exprès de parler de lui dans des interviews et dans mes chansons parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et ça a marché ! C’est magnifique !"

Le chanteur a attendu avant d’annoncer la nouvelle publiquement.. "J’attendais que tout se passe bien autour de lui pour en parler. Qu’il soit tranquille, que toute la famille soit au courant.". Aujourd’hui, le chanteur nage en plein bonheur. "Quand j’ai dit dans une interview que c’était la meilleure année de ma vie, c’était parce que je faisais les stades, mais aussi pour ça", confie-t-il.