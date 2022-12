RTL : Michaël Miraglia à la présentation du JT dès 2023

"Je suis heureux d’entamer cette nouvelle aventure, entouré d’une équipe dynamique et enthousiaste. Depuis toujours, je m’investis à 100% dans mes projets journalistiques en privilégiant la proximité, la rigueur et la créativité. L’opportunité qui m’est offerte aujourd’hui s’inscrit dans la continuité d’une nouvelle dynamique d’entreprise au sein d’RTL et je suis très fier et impatient de pouvoir porter un tel projet", a déclaré Michaël Miraglia dans un communiqué.

En plus de cette nouvelle fonction, il continuera de présenter "Reporters" et "112, Hélico d’urgence".

Avec cette nomination, RTL évince Salima Belabbas et Simon François qui alternaient à la présentation jusqu’à présent. Ils redeviennent journaliste au sein de la rédaction.