Documentaire sur Harry et Meghan sur Netflix : de nouveaux extraits dévoilés (vidéos)

Le 1er décembre, un premier teaser du documentaire, intitulé "Meghan et Harry", a été dévoilé.

La plateforme de streaming promet des révélations. "Personne ne voit ce qui se passe derrière des portes fermées", débute Harry, sur une musique dramatique et des portraits en noir et blanc, où l’on voit apparaître le prince William et Kate Middleton.

C’est ensuite au tour de Meghan Markle d’apparaître face caméra. L’ancienne actrice s’affiche, elle aussi: "Quand l’enjeu est aussi grand, ne faudrait-il pas entendre notre version des faits?". Et c’est sur ces paroles que se conclut la vidéo.

Ce lundi 5 décembre, une nouvelle bande-annonce a été publiée. Le prince Harry regrette des fuites, mais pas que... : "Il y a une hiérarchie dans la famille. Vous savez, il y a des fuites, mais il y a aussi des histoires fabriquées…", affirme le prince Harry dans la séquence.

On y voit aussi Meghan pleurer. "J’ai réalisé qu’ils n’allaient jamais me protéger", lance-t-elle.