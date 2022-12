Près de 14.000 jouets récoltés pour des enfants défavorisés lors du Nostalgie Magic Tour

Tout au long de la semaine dernière, les équipes de Nostalgie ont parcouru la Wallonie et Bruxelles et fait halte à Arlon, Mons, Nivelles, Jambe, Anderlecht et Liège en vue de récolter des jouets. Au total, 13.800 jouets en tout genre ont été collectés grâce à la générosité spontanée des auditeurs et passants.