Après avoir quitté la famille royale, Harry et Meghan se sont confiés longuement face aux caméras afin de raconter leur histoire. Un documentaire que Netflix prépare depuis de longs mois. Un premier teaser du documentaire, intitulé "Meghan et Harry", vient d’être dévoilé ce 1er décembre. Il dure moins d’une minute.

La plateforme de streaming promet des révélations. "Personne ne voit ce qui se passe derrière des portes fermées", débute Harry, sur une musique dramatique et des portraits en noir et blanc, où l’on voit apparaître le prince William et Kate Middleton.

C’est ensuite au tour de Meghan Markle d’apparaître face caméra. L’ancienne actrice s’affiche, elle aussi: "Quand l’enjeu est aussi grand, ne faudrait-il pas entendre notre version des faits?". Et c’est sur ces paroles que se conclut la vidéo.

Le documentaire serait composé de témoignages "d’amis, de membres de la famille, et d’historiens discutant de l’état du Commonwealth et de la relation de la famille royale britannique avec la presse", explique le journaliste Omid Scobie.

La sortie officielle n’a pas encore été dévoilée par Netflix mais plusieurs sources évoquent la date du 8 décembre prochain.